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Бензиновые и дизельные автомобили набирают популярность: какие машины покупали украинцы в октябре

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В октябре традиционные автомобили заняли более 64% рынка новых легковых автомобилей против 48% в прошлом году. Доля электромобилей упала до 8,8%.

Бензиновые и дизельные автомобили набирают популярность: какие машины покупали украинцы в октябре

В октябре 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Для сравнения, год назад их доля составляла 48%. В то же время доля электромобилей за год сократилась с 31% до 8,8%. Об этом сообщает "Укравтопром", передает УНН.

Детали

По имеющейся информации, наибольшую долю октябрьских продаж новых автомобилей заняли бензиновые модели — 39,7%. Год назад этот показатель составлял 29,6%.

Также выросла доля гибридных автомобилей. В октябре на них пришлось 26,7% продаж против 20,6% годом ранее.

Дизельные автомобили охватили 24,7% против 18,6% в окт. 2025 г. С 31% до 8,8% упала доля электромобилей. На автомобили с ГБО, как и годом ранее, пришлось менее 1% продаж новых авто

 — говорится в сообщении.

Лидирующие позиции по сегментам заняли:

  • Бензиновые авто — HYUNDAI Tucson;
    • Гибридные — TOYOTA RAV-4;
      • Дизельные — VOLKSWAGEN Touareg;
        • Электро — BYD Sea Lion 06EV;
          • Авто с ГБО — HYUNDAI Tucson.

            Напомним

            В октябре украинцы приобрели 1435 новых коммерческих автомобилей — на 19% больше, чем годом ранее. Лидером продаж стала Renault.

            Алла Киосак

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