Бензиновые и дизельные автомобили набирают популярность: какие машины покупали украинцы в октябре
Киев • УНН
В октябре традиционные автомобили заняли более 64% рынка новых легковых автомобилей против 48% в прошлом году. Доля электромобилей упала до 8,8%.
В октябре 2026 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 64% рынка новых легковых автомобилей в Украине. Для сравнения, год назад их доля составляла 48%. В то же время доля электромобилей за год сократилась с 31% до 8,8%. Об этом сообщает "Укравтопром", передает УНН.
Детали
По имеющейся информации, наибольшую долю октябрьских продаж новых автомобилей заняли бензиновые модели — 39,7%. Год назад этот показатель составлял 29,6%.
Также выросла доля гибридных автомобилей. В октябре на них пришлось 26,7% продаж против 20,6% годом ранее.
Дизельные автомобили охватили 24,7% против 18,6% в окт. 2025 г. С 31% до 8,8% упала доля электромобилей. На автомобили с ГБО, как и годом ранее, пришлось менее 1% продаж новых авто
Лидирующие позиции по сегментам заняли:
- Бензиновые авто —
HYUNDAI Tucson;
- Гибридные — TOYOTA
RAV-4;
- Дизельные — VOLKSWAGEN
Touareg;
- Электро — BYD Sea
Lion 06EV;
- Авто с ГБО — HYUNDAI
Tucson.
Напомним
В октябре украинцы приобрели 1435 новых коммерческих автомобилей — на 19% больше, чем годом ранее. Лидером продаж стала Renault.