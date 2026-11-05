В Україні у жовтні продали 1435 нових вантажних і спеціальних автомобілів
Київ • УНН
У жовтні українці придбали 1435 нових комерційних автомобілів, на 19% більше за минулий рік. Лідером продажів стала Renault.
У жовтні українці придбали 1435 нових комерційних автомобілів, зокрема вантажівок і спецтехніки. Порівняно з жовтнем минулого року попит на такі автомобілі зріс на 19%. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.
Деталі
За інформацією "Укравтопрому", найбільше нових комерційних автомобілів у жовтні реалізувала Renault, а саме 321 одиницю.
До переліку марок із найбільшими продажами також увійшли:
- Volkswagen - 122 автомобілі;
- MAN - 108;
- Fiat - 102;
- Hyundai - 102;
- Mercedes-Benz -
96.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 11518 нових машин, що на 17% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року
Нагадаємо
У жовтні 2026 року українці придбали 4,9 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю місяця вперше став кросовер Skoda Kodiaq, який випередив Renault Duster та Volkswagen Touareg. Водночас загальний обсяг продажів нових легковиків в Україні скоротився на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року.