В Україні у жовтні продали 1435 нових вантажних і спеціальних автомобілів

$45.540.1351.250.19
ukenru
07:28 • 13974 перегляди
Зеленський вперше прокоментував результати виборів у США
Ексклюзив
07:10 • 18574 перегляди
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
Ексклюзив
06:00 • 16618 перегляди
Україна має бойовий досвід, Європа - ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпекиPhoto
05:15 • 19971 перегляди
Дні Сенату, який схилявся перед Трампом, минули - Шумер
5 листопада, 02:53 • 27586 перегляди
Кушнер заявив про спільний пошук США, України та рф "ширшої архітектури безпеки"
5 листопада, 01:51 • 24019 перегляди
Трамп і надалі керуватиме США в обхід Конгресу - Мерц
4 листопада, 22:45 • 23997 перегляди
Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters
4 листопада, 21:05 • 25494 перегляди
У Німеччині затримали українку, ймовірну, причетну до вбивства дитини
4 листопада, 19:56 • 25025 перегляди
Енергетикам і комунальникам доплачуватимуть по 30 тис. гривень за відновлення інфраструктури після атак рф
4 листопада, 19:38 • 21985 перегляди
Зеленський обговорив із Віткоффом та Кушнером підготовку до перемовин в Абу-Дабі - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
На Київщині внаслідок атаки загорілися складські приміщення, поранений охоронець4 листопада, 23:16 • 9632 перегляди
Буданов отримав ікону Сагайдачного, написану на дошці від ящика для боєприпасівPhoto4 листопада, 23:47 • 14446 перегляди
Гакім Джеффріс оголосив про намір стати спікером Палати представників Конгресу США03:25 • 13220 перегляди
Президент Трамп ніколи не припинить боротьбу: Білий дім виступив з офіційною заявою04:28 • 12407 перегляди
Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії06:20 • 14496 перегляди
Публікації
“Куяльник” виходить із боргів і готується розширювати реабілітацію ветеранів: директор санаторію розповів про зміни в роботі закладуPhoto
Ексклюзив
07:10 • 18631 перегляди
Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії06:20 • 15132 перегляди
Україна має бойовий досвід, Європа - ресурси: чому оборонна співпраця стає питанням спільної безпекиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 16660 перегляди
Вступ України до ЄС: Єврокомісія назвала ключові досягнення та визначила наступні кроки4 листопада, 16:32 • 43271 перегляди
Українські діти у Британії зможуть отримати кваліфікацію GCSE з української мови - чому це важливо та коли перші іспити4 листопада, 15:46 • 41505 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Брюссель
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
ChatGPT дозволив створювати GIF-анімаціюVideo08:44 • 1564 перегляди
Рекордні 53 червоні картки показали у футбольному матчі у БразиліїVideo07:02 • 7388 перегляди
Папа Лев зустрівся з Бобом Діланом в офіційній резиденціїPhoto06:51 • 7624 перегляди
У Японії злодій повернув викрадений годинник за 257 тисяч євро і додав записку із вибаченнями4 листопада, 21:19 • 17545 перегляди
Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років4 листопада, 18:19 • 20724 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Bild
The Guardian
Starlink
Financial Times

В Україні у жовтні продали 1435 нових вантажних і спеціальних автомобілів

Київ • УНН

 • 526 перегляди

У жовтні українці придбали 1435 нових комерційних автомобілів, на 19% більше за минулий рік. Лідером продажів стала Renault.

В Україні у жовтні продали 1435 нових вантажних і спеціальних автомобілів

У жовтні українці придбали 1435 нових комерційних автомобілів, зокрема вантажівок і спецтехніки. Порівняно з жовтнем минулого року попит на такі автомобілі зріс на 19%. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.

Деталі

За інформацією "Укравтопрому", найбільше нових комерційних автомобілів у жовтні реалізувала Renault, а саме 321 одиницю.

До переліку марок із найбільшими продажами також увійшли:

  • Volkswagen - 122 автомобілі;
    • MAN - 108;
      • Fiat - 102;
        • Hyundai - 102;
          • Mercedes-Benz - 96.

            Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 11518 нових машин, що на 17% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року

             - йдеться у дописі.

            Нагадаємо

            У жовтні 2026 року українці придбали 4,9 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю місяця вперше став кросовер Skoda Kodiaq, який випередив Renault Duster та Volkswagen Touareg. Водночас загальний обсяг продажів нових легковиків в Україні скоротився на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

            Алла Кіосак

            ЕкономікаАвто
            Volkswagen
            Hyundai