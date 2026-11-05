В Україні у жовтні продали 1435 нових вантажних і спеціальних автомобілів

У жовтні українці придбали 1435 нових комерційних автомобілів, зокрема вантажівок і спецтехніки. Порівняно з жовтнем минулого року попит на такі автомобілі зріс на 19%. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.

За інформацією "Укравтопрому", найбільше нових комерційних автомобілів у жовтні реалізувала Renault, а саме 321 одиницю.

До переліку марок із найбільшими продажами також увійшли:

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 11518 нових машин, що на 17% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року