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Toyota втратила першість, Skoda вирвалася вперед: які автомобілі українці найчастіше купували у жовтні

Київ • УНН

 • 378 перегляди

У жовтні українці придбали 4,9 тисячі нових легковиків, що на 37% менше за торішній показник. Лідером став Skoda Kodiaq.

Toyota втратила першість, Skoda вирвалася вперед: які автомобілі українці найчастіше купували у жовтні

У жовтні 2026 року українці придбали 4,9 тисячі нових легкових автомобілів. Найпопулярнішою моделлю місяця вперше став кросовер Skoda Kodiaq, який випередив Renault Duster та Volkswagen Touareg. Водночас загальний обсяг продажів нових легковиків в Україні скоротився на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.

Деталі

За інформацією галузевої асоціації, у жовтні на українському автомобільному ринку змінився лідер серед окремих моделей нових легковиків. Першу сходинку рейтингу посів кросовер Skoda Kodiaq, який за місяць розійшовся тиражем 245 автомобілів. Друге місце посів Renault Duster із результатом 227 проданих машин. Відставання від лідера становило лише 18 автомобілів. Трійку найпопулярніших моделей замкнув Volkswagen Touareg, який обрали 208 покупців.

Четверту позицію посів Toyota RAV4 із результатом 205 автомобілів. П'ятірку лідерів завершив Hyundai Tucson, який у жовтні придбали 159 українців.

ТОП-10 найпопулярніших нових автомобілів в Україні у жовтні 2026 року

За даними "Укравтопрому', рейтинг моделей має такий вигляд:

  • Skoda Kodiaq - 245 автомобілів;
    • Renault Duster - 227 автомобілів;
      • Volkswagen Touareg - 208 автомобілів;
        • Toyota RAV4 - 205 автомобілів;
          • Hyundai Tucson - 159 автомобілів;
            • Toyota Land Cruiser Prado - 139 автомобілів;
              • Skoda Octavia - 134 автомобілі;
                • Mazda CX-5 - 125 автомобілів;
                  • Volkswagen Tiguan - 123 автомобілі;
                    • BYD Sea Lion 06 - 115 автомобілів.

                      Загалом на десятку найпопулярніших моделей припало 1680 проданих автомобілів. Це приблизно 34% усього жовтневого ринку нових легковиків.

                      Характерною особливістю рейтингу стало домінування автомобілів підвищеної прохідності. Дев'ять із десяти позицій посіли кросовери та позашляховики. Єдиною моделлю з іншим типом кузова стала Skoda Octavia, яка розташувалася на сьомому місці.

                      Водночас одразу три автомобільні марки представлені в десятці двома моделями. Йдеться про Skoda, Toyota та Volkswagen.

                      Як змінилися вподобання українських автомобілістів

                      Жовтневі результати демонструють помітну зміну позицій серед найпопулярніших моделей. Зокрема, у вересні 2026 року першу сходинку посідала Toyota RAV4 із результатом 340 автомобілів. Renault Duster був другим із 329 проданими машинами, тоді як Skoda Kodiaq перебував на третьому місці зі 184 автомобілями. У жовтні продажі Skoda Kodiaq зросли приблизно на 33%, що дозволило моделі піднятися на першу позицію. Натомість Toyota RAV4 опустилася на четверту сходинку.

                      Окремо варто відзначити присутність китайського бренду BYD. Його кросовер Sea Lion 06 із результатом 115 автомобілів замкнув десятку найпопулярніших моделей місяця.

                      Нагадаємо

                      Раніше ми писали про те, що Toyota зберегла лідерство серед автовиробників, але її вартість впала на 19,9%. Tesla втратила 37,8%, тоді як Ferrari, BYD і корейські марки зросли.

                      Олександра Василенко

                      СуспільствоЕкономікаАвто
                      Tesla Inc
                      Toyota