Toyota утратила лидерство, Skoda вырвалась вперёд: какие автомобили украинцы чаще всего покупали в октябре

В октябре 2026 года украинцы приобрели 4,9 тысячи новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью месяца впервые стал кроссовер Skoda Kodiaq, который опередил Renault Duster и Volkswagen Touareg. При этом общий объем продаж новых легковых автомобилей в Украине сократился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает "Укравтопром", передает УНН.

Детали

По информации отраслевой ассоциации, в октябре на украинском автомобильном рынке сменился лидер среди отдельных моделей новых легковых автомобилей. Первую строчку рейтинга занял кроссовер Skoda Kodiaq, который за месяц разошелся тиражом 245 автомобилей. Второе место занял Renault Duster с результатом 227 проданных машин. Отставание от лидера составило всего 18 автомобилей. Тройку самых популярных моделей замкнул Volkswagen Touareg, который выбрали 208 покупателей.

Четвертую позицию занял Toyota RAV4 с результатом 205 автомобилей. Пятерку лидеров завершил Hyundai Tucson, который в октябре приобрели 159 украинцев.

ТОП-10 самых популярных новых автомобилей в Украине в октябре 2026 года

По данным "Укравтопрома', рейтинг моделей выглядит следующим образом:

Skoda Kodiaq - 245 автомобилей;

Renault Duster - 227 автомобилей;

Volkswagen Touareg - 208 автомобилей;

Toyota RAV4 - 205 автомобилей;

Hyundai Tucson - 159 автомобилей;

Toyota Land Cruiser Prado - 139 автомобилей;

Skoda Octavia - 134 автомобиля;

Mazda CX-5 - 125 автомобилей;

Volkswagen Tiguan - 123 автомобиля;

BYD Sea Lion 06 - 115 автомобилей.

Всего на десятку самых популярных моделей пришлось 1680 проданных автомобилей. Это примерно 34% всего октябрьского рынка новых легковых автомобилей.

Характерной особенностью рейтинга стало доминирование автомобилей повышенной проходимости. Девять из десяти позиций заняли кроссоверы и внедорожники. Единственной моделью с другим типом кузова стала Skoda Octavia, расположившаяся на седьмом месте.

При этом сразу три автомобильные марки представлены в десятке двумя моделями. Речь идет о Skoda, Toyota и Volkswagen.

Как изменились предпочтения украинских автомобилистов

Октябрьские результаты демонстрируют заметное изменение позиций среди самых популярных моделей. В частности, в сентябре 2026 года первую строчку занимала Toyota RAV4 с результатом 340 автомобилей. Renault Duster был вторым с 329 проданными машинами, тогда как Skoda Kodiaq находился на третьем месте со 184 автомобилями. В октябре продажи Skoda Kodiaq выросли примерно на 33%, что позволило модели подняться на первую позицию. В то же время Toyota RAV4 опустилась на четвертую строчку.

Отдельно стоит отметить присутствие китайского бренда BYD. Его кроссовер Sea Lion 06 с результатом 115 автомобилей замкнул десятку самых популярных моделей месяца.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Toyota сохранила лидерство среди автопроизводителей, но ее стоимость упала на 19,9%. Tesla потеряла 37,8%, тогда как Ferrari, BYD и корейские марки выросли.