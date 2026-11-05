В Украине в октябре продали 1435 новых грузовых и специальных автомобилей

В октябре украинцы приобрели 1435 новых коммерческих автомобилей, в частности грузовиков и спецтехники. По сравнению с октябрем прошлого года спрос на такие автомобили вырос на 19%. Об этом сообщает "Укравтопром", передает УНН.

Детали

По информации "Укравтопрома", больше всего новых коммерческих автомобилей в октябре реализовала Renault — 321 единицу.

В список марок с наибольшими продажами также вошли:

Volkswagen — 122 автомобиля;

MAN — 108;

Fiat — 102;

Hyundai — 102;

Mercedes-Benz — 96.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 11518 новых машин, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — говорится в сообщении.

Напомним

В октябре 2026 года украинцы приобрели 4,9 тысячи новых легковых автомобилей. Самой популярной моделью месяца впервые стал кроссовер Skoda Kodiaq, который опередил Renault Duster и Volkswagen Touareg. В то же время общий объем продаж новых легковых автомобилей в Украине сократился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.