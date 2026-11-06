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The New York Times

Бензинові та дизельні авто набирають популярності: які машини купували українці у жовтні

Київ • УНН

 • 1600 перегляди

У жовтні традиційні авто зайняли понад 64% ринку нових легковиків проти 48% торік. Частка електромобілів впала до 8,8%.

Бензинові та дизельні авто набирають популярності: які машини купували українці у жовтні

У жовтні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків в Україні. Для порівняння, торік їхня частка становила 48%. Водночас частка електромобілів за рік скоротилася з 31% до 8,8%. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, найбільшу частку жовтневих продажів нових автомобілів посіли бензинові моделі, а саме 39,7%. Рік тому цей показник становив 29,6%.

Також зросла частка гібридних автомобілів. У жовтні на них припало 26,7% продажів проти 20,6% торік.

Дизельні авто охопили 24,7%, проти 18,6% у жов. 2025р. З 31% до 8,8% впала частка електромобілів. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто

 - йдеться у дописі.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто - HYUNDAI Tucson;
    • Гібридні - TOYOTA RAV-4;
      • Дизельні - VOLKSWAGEN Touareg;
        • Електро - BYD Sea Lion 06EV;
          • Авто з ГБО - HYUNDAI Tucson.

            Нагадаємо

            У жовтні українці придбали 1435 нових комерційних автомобілів, на 19% більше за минулий рік. Лідером продажів стала Renault.

            Алла Кіосак

            СуспільствоАвто
            Volkswagen
            Hyundai
            Toyota
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