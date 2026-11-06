Бензинові та дизельні авто набирають популярності: які машини купували українці у жовтні

У жовтні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків в Україні. Для порівняння, торік їхня частка становила 48%. Водночас частка електромобілів за рік скоротилася з 31% до 8,8%. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.

Деталі

За наявною інформацією, найбільшу частку жовтневих продажів нових автомобілів посіли бензинові моделі, а саме 39,7%. Рік тому цей показник становив 29,6%.

Також зросла частка гібридних автомобілів. У жовтні на них припало 26,7% продажів проти 20,6% торік.

Дизельні авто охопили 24,7%, проти 18,6% у жов. 2025р. З 31% до 8,8% впала частка електромобілів. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто - йдеться у дописі.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто - HYUNDAI Tucson;

Гібридні - TOYOTA RAV-4;

Дизельні - VOLKSWAGEN Touareg;

Електро - BYD Sea Lion 06EV;

Авто з ГБО - HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо

У жовтні українці придбали 1435 нових комерційних автомобілів, на 19% більше за минулий рік. Лідером продажів стала Renault.