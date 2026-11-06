Бензинові та дизельні авто набирають популярності: які машини купували українці у жовтні
Київ • УНН
У жовтні традиційні авто зайняли понад 64% ринку нових легковиків проти 48% торік. Частка електромобілів впала до 8,8%.
У жовтні 2026 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 64% ринку нових легковиків в Україні. Для порівняння, торік їхня частка становила 48%. Водночас частка електромобілів за рік скоротилася з 31% до 8,8%. Про це повідомляє "Укравтопром", передає УНН.
Деталі
За наявною інформацією, найбільшу частку жовтневих продажів нових автомобілів посіли бензинові моделі, а саме 39,7%. Рік тому цей показник становив 29,6%.
Також зросла частка гібридних автомобілів. У жовтні на них припало 26,7% продажів проти 20,6% торік.
Дизельні авто охопили 24,7%, проти 18,6% у жов. 2025р. З 31% до 8,8% впала частка електромобілів. На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто -
HYUNDAI Tucson;
- Гібридні - TOYOTA
RAV-4;
- Дизельні - VOLKSWAGEN
Touareg;
- Електро - BYD Sea
Lion 06EV;
- Авто з ГБО - HYUNDAI
Tucson.
Нагадаємо
У жовтні українці придбали 1435 нових комерційних автомобілів, на 19% більше за минулий рік. Лідером продажів стала Renault.