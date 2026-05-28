Hyundai тестирует новую высокотехнологичную SDV-систему в электромобиле IONIQ 6

Hyundai тестирует новую систему автомобиля, определяемого программным обеспечением (SDV), на базе электрического IONIQ 6, что приближает компанию к созданию полностью "умных" авто с глубокой интеграцией цифровых сервисов, искусственного интеллекта и обновляемого функционала. Об этом сообщает Electrek, пишет УНН.

Детали

После презентации своей новой продвинутой мультимедийной системы Pleos Connect в прошлом месяце Hyundai заявила, что это первый важный шаг компании от обычного автопроизводителя к "ориентированному на программное обеспечение лидеру мобильности".

Система напоминает ту, что используется в моделях Tesla: она имеет приложения и настраиваемый интерфейс, что делает ее похожей на смартфон и позволяет легче находить нужные функции.

Система Hyundai состоит из двух основных экранов. Большой центральный сенсорный дисплей разделен на три части: информация для водителя справа, навигация и другие приложения справа, а недавно использованные программы закреплены в нижней панели.

В отличие от Tesla, Pleos Connect у Hyundai имеет дополнительный меньший экран перед водителем, который показывает важную информацию — скорость, медиа и пошаговую навигацию, чтобы не нужно было отвлекаться на центральную систему.

Еще одно отличие — наличие физических кнопок для климат-контроля и других функций под экраном и на руле.

Pleos Connect впервые дебютировала в новом Grandeur в Корее в этом месяце и постепенно будет появляться в новых моделях, включая электрокар IONIQ 3 EV. До конца десятилетия компания планирует установить эту систему примерно в 20 миллионов автомобилей Hyundai, Kia и Genesis.

Новая мультимедийная система является "первым ощутимым шагом" Hyundai к архитектуре SDV (software-defined vehicle — автомобиль, определяемый программным обеспечением), которая откроет новый уровень функций в машине.

Похоже, Hyundai уже тестирует эту концепцию: первый SDV должен выйти в следующем году. Новые шпионские фото от SH Proshots (через TheKoreanCarBlog) показывают прототип IONIQ 6 с системой Pleos Connect внутри.

Внешне автомобиль почти не отличается от обновленной версии, представленной в прошлом году, но в салоне добавлен дополнительный экран, на котором работает система Pleos Connect.

Поскольку Hyundai планирует выпустить свой первый полностью "программный" автомобиль в конце 2027 года, в ближайшее время ожидается больше подробностей, пока прототипы проходят тестирование.

ИИ-помощник Gleo AI

Новая система Pleos Connect также будет иметь продвинутого голосового ассистента Gleo AI. Он построен на большой языковой модели (LLM), поэтому сможет обучаться и адаптироваться на основе общения с водителем.

Пользователь сможет давать команды вроде "построй маршрут сюда" или "найди ресторан рядом", а также получать информацию из интернета — новости, спорт, погоду и т.д. Hyundai планирует активно развивать этого ассистента в течение следующих лет, чтобы создать максимально персонализированный опыт для каждого водителя.

