Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"
Киев • УНН
Ракетами FP-5 «Фламинго» поражен завод «Прогресс» в Чебоксарах. Объект производит антенны для защиты российских ракет и беспилотников от средств РЭБ.
Силы обороны атаковали завод "Прогресс" в российских Чебоксарах ракетами FP-5 "Фламинго", производства украинской компании Fire Point. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, пишет УНН.
В Чебоксарах 10 июня снова атакован завод ВНИИР-Прогресс, где производят антенны для защиты российских ракет и беспилотников от средств РЭБ.
"Силы обороны этой ночью нанесли удары по "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах и Куйбышевскому НПЗ в Самаре. По Чебоксарам били ракетами FP-5 "Фламинго". На заводе "Прогресс" изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и системы управления для тяжелой техники — от ракетных комплексов "Искандер"", - написал Стерненко в соцсети Х.
Жители Чебоксар также засняли пролет одной из ракет "Фламинго".
Кроме того, ночью 10 июня был атакован Куйбышевский НПЗ, который расположен более чем в 900 км от линии фронта. Это один из крупнейших НПЗ региона, входящий в "роснефть", производит более 30 видов нефтепродуктов и имеет мощность около 7 млн тонн в год.
Напомним
В ночь на 5 мая подразделения ВСУ, в частности 19-я ракетная бригада, нанесли удар по предприятию, расположенному более чем в 900 км от границы Украины. Для атаки применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", а утром объект дополнительно атаковали дальнобойные беспилотники.
Самой важной продукцией предприятия являются помехозащищенные антенны спутниковой навигации "Комета-М". Именно эти компоненты обеспечивают навигацию российских средств поражения.
Их используют в дронах типа "Шахед", управляемых авиабомбах (УАБ), разведывательных БПЛА, а также в крылатых ракетах Х-101 и баллистических ракетах "Искандер".