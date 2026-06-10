Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"

$44.840.3351.900.54
ukenru
9 июня, 17:43 • 15870 просмотра
Нафтогаз договорился о реструктуризации еврооблигаций на €1,2 млрд
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 51086 просмотра
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 42287 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
9 июня, 13:47 • 31172 просмотра
Рада поддержала снижение НДФЛ с 18% до 5% для арендодателей
9 июня, 13:40 • 27937 просмотра
Инфляция замедлилась до 8,2%. Фрукты подорожали больше всего, яйца - упали в цене Photo
9 июня, 11:18 • 22159 просмотра
ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - это коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
9 июня, 10:55 • 25127 просмотра
Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ
9 июня, 10:37 • 22287 просмотра
Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щитаVideo
Эксклюзив
9 июня, 09:53 • 21034 просмотра
Масштабные обыски проходят из-за многомиллионной схемы незаконной добычи янтаря
9 июня, 07:03 • 19425 просмотра
Politico назвало подводные камни на фоне стремления Украины быстро продвигаться по пути к членству в ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
45%
750мм
Популярные новости
Французский певец Патрик Брюэль задержан по делу о сексуальном насилии9 июня, 22:16 • 6424 просмотра
Россия потеряла один из спутников системы «Рассвет», которую называют аналогом Starlink9 июня, 22:56 • 4730 просмотра
В оккупированном Крыму россияне отменили ночное движение пассажирских поездов9 июня, 23:16 • 17198 просмотра
Индийский регистр судоходства исключил более 200 танкеров из-за санкций против РФ и Ирана10 июня, 00:17 • 7170 просмотра
Конгресс США впервые поддержал ограничение военных полномочий Трампа в отношении войны с Ираном02:39 • 5942 просмотра
публикации
Какие направления для отдыха в Украине в этом году выбирают туристы и сколько это стоит
Эксклюзив
9 июня, 16:50 • 51086 просмотра
Как жара влияет на здоровье: симптомы перегрева и советы врачейPhoto9 июня, 15:42 • 24010 просмотра
Лицензию аннулировали, а договоры с НСЗУ «передали по наследству»? Как клиника Odrex продолжает получать миллионы из бюджета
Эксклюзив
9 июня, 14:21 • 42287 просмотра
Штрафы за ремни безопасности: сколько придется отдать за езду не пристегнутым9 июня, 13:38 • 30878 просмотра
Eurosatory-2026. В Париже 15 июня стартует одна из крупнейших выставок вооруженияPhoto9 июня, 12:07 • 30930 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Олег Синегубов
Билл Гейтс
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде06:09 • 3850 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 19663 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 27611 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 63763 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 133996 просмотра
Актуальное
Техника
Boeing AH-64 Apache
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136

Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"

Киев • УНН

 • 2066 просмотра

Ракетами FP-5 «Фламинго» поражен завод «Прогресс» в Чебоксарах. Объект производит антенны для защиты российских ракет и беспилотников от средств РЭБ.

Удар по заводу "Прогресс" Силы обороны нанесли ракетами "Фламинго"

Силы обороны атаковали завод "Прогресс" в российских Чебоксарах ракетами FP-5 "Фламинго", производства украинской компании Fire Point. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, пишет УНН.

В Чебоксарах 10 июня снова атакован завод ВНИИР-Прогресс, где производят антенны для защиты российских ракет и беспилотников от средств РЭБ. 

"Силы обороны этой ночью нанесли удары по "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах и Куйбышевскому НПЗ в Самаре. По Чебоксарам били ракетами FP-5 "Фламинго". На заводе "Прогресс" изготавливают электромеханические приводы, гидросистемы и системы управления для тяжелой техники — от  ракетных комплексов "Искандер"", - написал Стерненко в соцсети Х.

Жители Чебоксар также засняли пролет одной из ракет "Фламинго".

 

Кроме того, ночью 10 июня был атакован Куйбышевский НПЗ, который расположен более чем в 900 км от линии фронта. Это один из крупнейших НПЗ региона, входящий в "роснефть", производит более 30 видов нефтепродуктов и имеет мощность около 7 млн тонн в год.

Напомним

В ночь на 5 мая подразделения ВСУ, в частности 19-я ракетная бригада, нанесли удар по предприятию, расположенному более чем в 900 км от границы Украины. Для атаки применили крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", а утром объект дополнительно атаковали дальнобойные беспилотники.

Самой важной продукцией предприятия являются помехозащищенные антенны спутниковой навигации "Комета-М". Именно эти компоненты обеспечивают навигацию российских средств поражения.

Их используют в дронах типа "Шахед", управляемых авиабомбах (УАБ), разведывательных БПЛА, а также в крылатых ракетах Х-101 и баллистических ракетах "Искандер".

Лилия Подоляк

Война в УкраинеНовости Мира
Fire Point
Война в Украине
Государственная граница Украины
Х-101
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Шахед-136
9К720 Искандер