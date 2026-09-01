Рынок новых автомобилей в Украине в августе сократился на 27% в годовом измерении
Киев • УНН
В августе украинцы приобрели около 5 тыс. новых автомобилей — на 27% меньше, чем годом ранее. Самой популярной маркой стала Toyota, бестселлером — RAV-4.
За прошлый месяц украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% меньше, чем в августе 2025 года. По сравнению с июлем 2026 года рынок новых автомобилей сократился на 14%. Об этом сообщает «Укравтопром», пишет УНН.
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Самой популярной маркой месяца стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой августовский результат.
ТОП-10 марок месяца:
• Toyota – 1092 ед. (+9%);
• Skoda – 600 ед. (+47%);
• Renault – 361 ед. (-32%);
• BYD – 268 ед. (-69%);
• Hyundai – 261 ед. (-34%);
• Volkswagen – 260 ед. (-51%);
• Mazda – 187 ед. (+7%);
• BMW – 186 ед. (-45%);
• Suzuki – 156 ед. (-32%);
• Mitsubishi – 122 ед. (-2%).
Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV-4.
Всего с начала года в стране реализовали более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем в прошлом году.
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