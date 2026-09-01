Рынок новых автомобилей в Украине в августе сократился на 27% в годовом измерении

За прошлый месяц украинцы приобрели около 5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% меньше, чем в августе 2025 года. По сравнению с июлем 2026 года рынок новых автомобилей сократился на 14%. Об этом сообщает «Укравтопром», пишет УНН.

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Самой популярной маркой месяца стала японская Toyota, которая на 9% улучшила свой августовский результат.

ТОП-10 марок месяца:

• Toyota – 1092 ед. (+9%);

• Skoda – 600 ед. (+47%);

• Renault – 361 ед. (-32%);

• BYD – 268 ед. (-69%);

• Hyundai – 261 ед. (-34%);

• Volkswagen – 260 ед. (-51%);

• Mazda – 187 ед. (+7%);

• BMW – 186 ед. (-45%);

• Suzuki – 156 ед. (-32%);

• Mitsubishi – 122 ед. (-2%).

Бестселлером месяца стал кроссовер Toyota RAV-4.

Всего с начала года в стране реализовали более 43,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 5% меньше, чем в прошлом году.

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