Ринок нових авто в Україні у серпні скоротився на 27% у річному вимірі

За минулий місяць українці придбали близько 5 тис. нових легкових авто, що на 27% менше, ніж у серпні 2025 року. Відносно липня 2026 року ринок нових авто скоротився на 14%. Про це повідомляє Укравтопром., пише УНН.

Деталі

Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій серпневий результат.

ТОП-10 марок місяця:

• Toyota – 1092 од. (+9%);

• Skoda – 600 од. (+47%);

• Renault – 361 од. (-32%);

• BYD – 268 од. (-69%);

• Hyundai – 261 од. (-34%);

• Volkswagen – 260 од. (-51%);

• Mazda – 187 од. (+7%);

• BMW – 186 од. (-45%);

• Suzuki – 156 од. (-32%);

• Mitsubishi – 122 од. (-2%).

Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.

Загалом із початку року в країні реалізували понад 43,7 тис. нових легковиків, що на 5% менше, ніж торік.

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