Ринок нових авто в Україні у серпні скоротився на 27% у річному вимірі
Київ • УНН
У серпні українці придбали близько 5 тис. нових авто — на 27% менше за рік. Найпопулярнішою маркою стала Toyota, бестселером — RAV-4.
За минулий місяць українці придбали близько 5 тис. нових легкових авто, що на 27% менше, ніж у серпні 2025 року. Відносно липня 2026 року ринок нових авто скоротився на 14%. Про це повідомляє Укравтопром., пише УНН.
Деталі
Найпопулярнішою маркою місяця стала японська Toyota, яка на 9% покращила свій серпневий результат.
ТОП-10 марок місяця:
• Toyota – 1092 од. (+9%);
• Skoda – 600 од. (+47%);
• Renault – 361 од. (-32%);
• BYD – 268 од. (-69%);
• Hyundai – 261 од. (-34%);
• Volkswagen – 260 од. (-51%);
• Mazda – 187 од. (+7%);
• BMW – 186 од. (-45%);
• Suzuki – 156 од. (-32%);
• Mitsubishi – 122 од. (-2%).
Бестселером місяця став кросовер Toyota RAV-4.
Загалом із початку року в країні реалізували понад 43,7 тис. нових легковиків, що на 5% менше, ніж торік.
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