Декабрь 2025 года стал рекордным для рынка новых авто в Украине

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 2560 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
09:17 • 8578 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 12414 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 50025 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 76595 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 58920 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54303 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 180163 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 175978 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57371 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей2 января, 03:34 • 14306 просмотра
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос2 января, 04:31 • 11686 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 16508 просмотра
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет08:45 • 8252 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 11573 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex09:26 • 11702 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 36972 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 54547 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 180163 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 101932 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 32791 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 41571 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 41897 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 101932 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 40335 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

Декабрь 2025 года стал рекордным для рынка новых авто в Украине

Киев • УНН

 • 60 просмотра

В декабре 2025 года в Украине продано 12,4 тысячи новых легковых автомобилей, что является самым высоким показателем с марта 2014 года. Это рост на 50% по сравнению с ноябрем 2025 года и в 2,2 раза по сравнению с декабрем 2024 года, обусловленный завершением действия льгот по НДС на электромобили.

Декабрь 2025 года стал рекордным для рынка новых авто в Украине
Фото: Укравтопром

В декабре 2025 года в Украине было продано 12,4 тысячи новых легковых автомобилей - это самый высокий показатель с марта 2014 года. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Такая ситуация на рынке возникла из-за завершения действия льгот по НДС на электромобили, что привело к ажиотажу с оформлением таких авто в декабре - последнем месяце действия льготы. Относительно ноября 2025 г. рынок новых авто вырос на 50%, а по сравнению с декабрем 2024 г. в 2,2 раза

- говорится в сообщении.

В ТОП-10 декабря попали:

  • BYD - 3164 ед.;
    • VOLKSWAGEN - 1298 ед.;
      • TOYOTA - 1117 ед.;
        • SKODA - 969 ед.;
          • ZEEKR - 844 ед.;
            • RENAULT - 658 ед.;
              • HONDA - 441 ед.;
                • HYUNDAI - 375 ед.;
                  • BMW - 324 ед.;
                    • AUDI - 316 ед.

                      Бестселлером месяца стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.

                      Всего в прошлом году в стране было реализовано 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 г. - сообщает Укравтопром.

                      Напомним

                      Более 11 тысяч электромобилей (BEV) пополнили украинский автопарк в ноябре 2025 года. Больше всего регистраций зафиксировано во Львовской области и Киеве.

                      Алла Киосак

                      ОбществоЭкономикаАвто
                      Львовская область
                      Volkswagen
                      Audi
                      Hyundai
                      Toyota
                      Украина
                      Киев