Декабрь 2025 года стал рекордным для рынка новых авто в Украине

Фото: Укравтопром

В декабре 2025 года в Украине было продано 12,4 тысячи новых легковых автомобилей - это самый высокий показатель с марта 2014 года. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.

Детали

Такая ситуация на рынке возникла из-за завершения действия льгот по НДС на электромобили, что привело к ажиотажу с оформлением таких авто в декабре - последнем месяце действия льготы. Относительно ноября 2025 г. рынок новых авто вырос на 50%, а по сравнению с декабрем 2024 г. в 2,2 раза - говорится в сообщении.

В ТОП-10 декабря попали:

BYD - 3164 ед.;

VOLKSWAGEN - 1298 ед.;

TOYOTA - 1117 ед.;

SKODA - 969 ед.;

ZEEKR - 844 ед.;

RENAULT - 658 ед.;

HONDA - 441 ед.;

HYUNDAI - 375 ед.;

BMW - 324 ед.;

AUDI - 316 ед.

Бестселлером месяца стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Всего в прошлом году в стране было реализовано 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 г. - сообщает Укравтопром.

Напомним

