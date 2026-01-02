Декабрь 2025 года стал рекордным для рынка новых авто в Украине
Киев • УНН
В декабре 2025 года в Украине было продано 12,4 тысячи новых легковых автомобилей - это самый высокий показатель с марта 2014 года. Об этом сообщает Укравтопром, передает УНН.
Детали
Такая ситуация на рынке возникла из-за завершения действия льгот по НДС на электромобили, что привело к ажиотажу с оформлением таких авто в декабре - последнем месяце действия льготы. Относительно ноября 2025 г. рынок новых авто вырос на 50%, а по сравнению с декабрем 2024 г. в 2,2 раза
В ТОП-10 декабря попали:
- BYD - 3164 ед.;
- VOLKSWAGEN - 1298
ед.;
- TOYOTA - 1117 ед.;
- SKODA - 969 ед.;
- ZEEKR - 844 ед.;
- RENAULT - 658 ед.;
- HONDA - 441 ед.;
- HYUNDAI - 375 ед.;
- BMW - 324 ед.;
- AUDI - 316 ед.
Бестселлером месяца стал VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Всего в прошлом году в стране было реализовано 81,3 тыс. новых легковушек, что на 17% больше, чем в 2024 г. - сообщает Укравтопром.
Напомним
Более 11 тысяч электромобилей (BEV) пополнили украинский автопарк в ноябре 2025 года. Больше всего регистраций зафиксировано во Львовской области и Киеве.