Грудень 2025 року став рекордним для ринку нових авто в Україні
Київ • УНН
У грудні 2025 року в Україні продано 12,4 тисячі нових легкових автомобілів, що є найвищим показником з березня 2014 року. Це зростання на 50% порівняно з листопадом 2025 року та у 2,2 рази порівняно з груднем 2024 року, зумовлене завершенням дії пільг з ПДВ на електромобілі.
У грудні 2025 року в Україні було продано 12,4 тисячі нових легкових автомобілів - це найвищий показник із березня 2014 року. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.
Деталі
Така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення таких авто у грудні - останньому місяці дії пільги.Відносно листопада 2025р. ринок нових авто зріс на 50%, а у порівнянні з груднем 2024 р. у 2,2 рази
До ТОП-10 грудня потрапили:
- BYD - 3164 од.;
- VOLKSWAGEN - 1298
од.;
- TOYOTA - 1117 од.;
- SKODA - 969 од.;
- ZEEKR - 844 од.;
- RENAULT - 658 од.;
- HONDA - 441 од.;
- HYUNDAI - 375 од.;
- BMW - 324 од.;
- AUDI - 316 од.
Бестселером місяця став VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Всього минулого року в країні було реалізовано 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024р - повідомляє Укравтопром.
