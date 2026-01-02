$42.170.18
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 8680 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 12453 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 50075 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 76652 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 58941 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54316 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 180233 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 176065 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57387 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Грудень 2025 року став рекордним для ринку нових авто в Україні

Київ • УНН

 • 104 перегляди

У грудні 2025 року в Україні продано 12,4 тисячі нових легкових автомобілів, що є найвищим показником з березня 2014 року. Це зростання на 50% порівняно з листопадом 2025 року та у 2,2 рази порівняно з груднем 2024 року, зумовлене завершенням дії пільг з ПДВ на електромобілі.

Грудень 2025 року став рекордним для ринку нових авто в Україні
Фото: Укравтопром

У грудні 2025 року в Україні було продано 12,4 тисячі нових легкових автомобілів - це найвищий показник із березня 2014 року. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення таких авто у грудні - останньому місяці дії пільги.Відносно листопада 2025р. ринок нових авто зріс на 50%, а у порівнянні з груднем 2024 р. у 2,2 рази

- йдеться у дописі.

До ТОП-10 грудня потрапили:

  • BYD - 3164 од.;
    • VOLKSWAGEN - 1298 од.;
      • TOYOTA - 1117 од.;
        • SKODA - 969 од.;
          • ZEEKR - 844 од.;
            • RENAULT - 658 од.;
              • HONDA - 441 од.;
                • HYUNDAI - 375 од.;
                  • BMW - 324 од.;
                    • AUDI - 316 од.

                      Бестселером місяця став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

                      Всього минулого року в країні було реалізовано 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024р - повідомляє Укравтопром.

                      Нагадаємо

                      Понад 11 тисяч електромобілів (BEV) поповнили український автопарк у листопаді 2025 року. Найбільше реєстрацій зафіксовано у Львівській області та Києві.

