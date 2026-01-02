Грудень 2025 року став рекордним для ринку нових авто в Україні

Фото: Укравтопром

У грудні 2025 року в Україні було продано 12,4 тисячі нових легкових автомобілів - це найвищий показник із березня 2014 року. Про це повідомляє Укравтопром, передає УНН.

Деталі

Така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільг з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення таких авто у грудні - останньому місяці дії пільги.Відносно листопада 2025р. ринок нових авто зріс на 50%, а у порівнянні з груднем 2024 р. у 2,2 рази - йдеться у дописі.

До ТОП-10 грудня потрапили:

BYD - 3164 од.;

VOLKSWAGEN - 1298 од.;

TOYOTA - 1117 од.;

SKODA - 969 од.;

ZEEKR - 844 од.;

RENAULT - 658 од.;

HONDA - 441 од.;

HYUNDAI - 375 од.;

BMW - 324 од.;

AUDI - 316 од.

Бестселером місяця став VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Всього минулого року в країні було реалізовано 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше ніж у 2024р - повідомляє Укравтопром.

Нагадаємо

Понад 11 тисяч електромобілів (BEV) поповнили український автопарк у листопаді 2025 року. Найбільше реєстрацій зафіксовано у Львівській області та Києві.