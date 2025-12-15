Український автопарк поповнився 11 тисячами електромобілів у листопаді 2025 року - статистика
Київ • УНН
Понад 11 тисяч електромобілів (BEV) поповнили український автопарк у листопаді 2025 року. Найбільше реєстрацій зафіксовано у Львівській області та Києві.
У листопаді 2025 року український автопарк поповнили понад 11 тисяч авто на електротязі (BEV). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.
Деталі
Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували наступні регіони України:
- Львівська область - 1620 од. (89% вживані);
- місто Київ - 1595 од. (50% вживані);
- Київська область - 876 од. (58% вживані);
- Дніпропетровська область - 771 од. (61% вживані);
- Одеська область - 652 од (67% вживані).
В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став BYD Leopard 3.
Бестселер в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
- TESLA Model Y – в м.Києві, Київській, Дніпропетровській
та Львівській областях;
- TESLA Model 3 – у Одеській області.
Нагадаємо
У листопаді український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків з-за кордону, що на 60% більше, ніж торік. Найпопулярнішим авто став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин склав 8 років.