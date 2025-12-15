$42.270.00
ЄС розпочинає вирішальний тиждень з переговорів із Зеленським та спроби врятувати кредит у €210 млрд - Politico
14 грудня, 21:34 • 13253 перегляди
Справа Скороход: за нардепку "треті особи" внесли заставу в понад 3 мільйони гривень
14 грудня, 20:56 • 23041 перегляди
"Було досягнуто значного прогресу" - Віткофф про переговори у Берліні
14 грудня, 19:10 • 21339 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 31386 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 36695 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 50666 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 75980 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 51618 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 48011 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
Долар США

Український автопарк поповнився 11 тисячами електромобілів у листопаді 2025 року - статистика

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Понад 11 тисяч електромобілів (BEV) поповнили український автопарк у листопаді 2025 року. Найбільше реєстрацій зафіксовано у Львівській області та Києві.

Український автопарк поповнився 11 тисячами електромобілів у листопаді 2025 року - статистика
Фото: Укравтопром

У листопаді 2025 року український автопарк поповнили понад 11 тисяч авто на електротязі (BEV). Про це повідомляє УНН з посиланням на Укравтопром.

Деталі

Найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували наступні регіони України:

  • Львівська область - 1620 од. (89% вживані);
    • місто Київ - 1595 од. (50% вживані);
      • Київська область - 876 од. (58% вживані);
        • Дніпропетровська область - 771 од. (61% вживані);
          • Одеська область - 652 од (67% вживані).

            В частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках став BYD Leopard 3.

            Бестселер в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:

            • TESLA Model Y – в м.Києві, Київській, Дніпропетровській та Львівській областях;
              • TESLA Model 3 – у Одеській області.

                Нагадаємо

                У листопаді український автопарк поповнили 23,5 тис. вживаних легковиків з-за кордону, що на 60% більше, ніж торік. Найпопулярнішим авто став Volkswagen Golf, а середній вік імпортованих машин склав 8 років.

                Євген Устименко

