Украинский автопарк пополнился 11 тысячами электромобилей в ноябре 2025 года - статистика

$42.270.00
49.520.00
ukenru
06:29 • 656 просмотра
ЕС начинает решающую неделю с переговоров с Зеленским и попытки спасти кредит в €210 млрд - Politico
14 декабря, 21:34 • 13055 просмотра
Дело Скороход: за нардепа "третьи лица" внесли залог в более 3 миллионов гривен
14 декабря, 20:56 • 22834 просмотра
"Был достигнут значительный прогресс" - Виткофф о переговорах в Берлине
14 декабря, 19:10 • 21129 просмотра
Зеленский и делегация Трампа продолжат переговоры по Украине в Берлине в понедельник - СМИ
Эксклюзив
14 декабря, 12:56 • 31184 просмотра
Неделя внутреннего разворота, надежды и нового направления: гороскоп на 15–21 декабря
Эксклюзив
14 декабря, 10:14 • 36595 просмотра
В Украине снова начала появляться вакцина против гриппа
13 декабря, 15:54 • 50583 просмотра
18-летние парни, не ставшие на учет, автоматически получат статус призывника – Минобороны
13 декабря, 15:26 • 75945 просмотра
Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
13 декабря, 15:01 • 51596 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13 декабря, 13:58 • 47974 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3м/с
98%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поздравил еврейские общины и иудеев с Ханукой14 декабря, 21:55 • 8310 просмотра
Во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из УкраиныPhoto14 декабря, 22:08 • 12696 просмотра
Разбирают за считанные часы: на временно оккупированной Донетчине заканчивается резервная вода15 декабря, 00:22 • 9960 просмотра
Volkswagen закрывает завод в Дрездене: историческое решение после 88 лет деятельности03:20 • 6996 просмотра
В Турции массово появляются гигантские провалы грунта, напоминающие библейские пророчестваPhoto05:02 • 9430 просмотра
публикации
Необычные рецепты какао, которые согреют в холодные зимние вечераPhoto13 декабря, 16:20 • 56172 просмотра
Как подключить телефон к телевизору: самые простые способы13 декабря, 12:38 • 70070 просмотра
Топ-10 незабываемых рождественских хитов, создающих праздничное настроениеVideo13 декабря, 08:00 • 59103 просмотра
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 68630 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 93076 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Австралия
Берлин
Германия
Реклама
УНН Lite
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 11926 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 29642 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 31632 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 36329 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 70858 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
Доллар США

Украинский автопарк пополнился 11 тысячами электромобилей в ноябре 2025 года - статистика

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Более 11 тысяч электромобилей (BEV) пополнили украинский автопарк в ноябре 2025 года. Больше всего регистраций зафиксировано во Львовской области и Киеве.

Украинский автопарк пополнился 11 тысячами электромобилей в ноябре 2025 года - статистика
Фото: Укравтопром

В ноябре 2025 года украинский автопарк пополнили более 11 тысяч автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали следующие регионы Украины:

  • Львовская область - 1620 ед. (89% подержанные);
    • город Киев - 1595 ед. (50% подержанные);
      • Киевская область - 876 ед. (58% подержанные);
        • Днепропетровская область - 771 ед. (61% подержанные);
          • Одесская область - 652 ед (67% подержанные).

            В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал BYD Leopard 3.

            Бестселлер в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:

            • TESLA Model Y – в г. Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях;
              • TESLA Model 3 – в Одесской области.

                Напомним

                В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек из-за границы, что на 60% больше, чем в прошлом году. Самым популярным авто стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортированных машин составил 8 лет.

                Евгений Устименко

                Авто
                Львовская область
                Киевская область
                Тесла Модель Y
                Одесская область
                Днепропетровская область
                Украина
                Киев