Украинский автопарк пополнился 11 тысячами электромобилей в ноябре 2025 года - статистика

Фото: Укравтопром

В ноябре 2025 года украинский автопарк пополнили более 11 тысяч автомобилей на электротяге (BEV). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укравтопром.

Детали

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали следующие регионы Украины:

Львовская область - 1620 ед. (89% подержанные);

город Киев - 1595 ед. (50% подержанные);

Киевская область - 876 ед. (58% подержанные);

Днепропетровская область - 771 ед. (61% подержанные);

Одесская область - 652 ед (67% подержанные).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках стал BYD Leopard 3.

Бестселлер в сегменте ввезенных из-за границы подержанных электромобилей:

TESLA Model Y – в г. Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях;

TESLA Model 3 – в Одесской области.

Напомним

В ноябре украинский автопарк пополнили 23,5 тыс. подержанных легковушек из-за границы, что на 60% больше, чем в прошлом году. Самым популярным авто стал Volkswagen Golf, а средний возраст импортированных машин составил 8 лет.