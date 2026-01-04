ОПЕК+ согласилась поддерживать стабильную добычу нефти, несмотря на разногласия между членами

opec.org

ОПЕК+ согласилась поддерживать стабильную добычу нефти на своей встрече в воскресенье, говорится в заявлении группы, несмотря на политическую напряженность между ключевыми членами Саудовской Аравией и ОАЭ, а также захват США президента меньшего производителя Венесуэлы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Воскресная встреча восьми членов ОПЕК+, которая добывает около половины мирового объема нефти, состоялась после того, как цены на нефть упали более чем на 18% в 2025 году - их самое стремительное годовое падение с 2020 года - на фоне растущих опасений по поводу избытка предложения.

Восемь стран - Саудовская Аравия, россия, ОАЭ, Казахстан, Кувейт, Ирак, Алжир и Оман - повысили целевые показатели добычи нефти примерно на 2,9 миллиона баррелей в день с апреля по декабрь 2025 года, что равно почти 3% мирового спроса на нефть.

В ноябре они договорились приостановить повышение добычи на январь, февраль и март. На короткой онлайн-встрече в воскресенье Венесуэла не обсуждалась, сообщил один делегат ОПЕК+.

Восемь стран встретятся в следующий раз 1 февраля, говорится в заявлении.

Напряженность между Саудовской Аравией и ОАЭ обострилась в прошлом месяце из-за десятилетнего конфликта в Йемене, когда группа, связанная с ОАЭ, захватила территорию у правительства, поддерживаемого Саудовской Аравией. Кризис спровоцировал крупнейший раскол за десятилетие между бывшими близкими союзниками, на фоне того, как годы разногласий во взглядах на критические вопросы достигли апогея, пишет издание.

ОПЕК в прошлом удавалось преодолеть серьезные внутренние разногласия, такие как из-за ирано-иракской войны, отдавая приоритет управлению рынком над политическими спорами. Однако группа сталкивается с многочисленными кризисами, когда экспорт российской нефти находится под давлением из-за санкций США из-за войны рф против Украины, а Иран сталкивается с протестами и угрозами вмешательства со стороны США, пишет издание.

В субботу Соединенные Штаты захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет под контроль страну, пока не станет возможным переход к новой администрации, не уточняя, как это будет достигнуто.

Венесуэла имеет крупнейшие в мире запасы нефти, большие даже чем запасы лидера ОПЕК Саудовской Аравии, но добыча нефти в стране резко упала из-за лет неэффективного управления и санкций.

Аналитики заявили, что вряд ли удастся увидеть какой-либо существенный рост добычи нефти в течение многих лет, даже если американские нефтяные гиганты инвестируют в страну миллиарды долларов, обещанные Трампом.

