ОПЕК прогнозирует близкий баланс спроса и предложения на нефть в 2026 году
ОПЕК прогнозирует, что в 2026 году мировое предложение нефти почти полностью будет соответствовать спросу, что противоречит оценкам МЭА о значительном избытке. Средний спрос на нефть ОПЕК+ составит 43 миллиона баррелей в сутки, что близко к уровню добычи.
Данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), опубликованные в четверг, свидетельствуют, что в 2026 году мировое предложение нефти почти полностью будет соответствовать спросу, что противоречит прогнозам о значительном избытке от Международного энергетического агентства (МЭА), пишет УНН.
Детали
ОПЕК прогнозирует, что средний спрос на нефть ОПЕК+ в 2026 году составит 43 миллиона баррелей в сутки, что близко к уровню добычи, зафиксированному в ноябре (43,06 миллиона баррелей в сутки). Согласно расчетам Reuters на основе отчета, если уровень добычи останется неизменным, избыток составит всего 60 тысяч баррелей в сутки.
Этот прогноз ОПЕК резко контрастирует с оценкой МЭА, которое в тот же день предположило, что избыток мирового предложения в следующем году может достичь почти 3,84 миллиона баррелей в сутки.
Группа ОПЕК+ планирует приостановить рост добычи в первом квартале 2026 года на фоне общих ожиданий избытка. ОПЕК также сохранила свои прогнозы по росту мирового спроса на нефть в 2025 и 2026 годах без изменений, заявив, что мировая экономика стоит на прочной основе.
