Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
Затримання Мадуро: Литва нагадала, як лідер Венесуели підтримав агресію рф проти України

Київ • УНН

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нагадав, що режим Ніколаса Мадуро підтримував агресивну війну росії проти України. Литва не визнавала Мадуро законним президентом Венесуели.

Затримання Мадуро: Литва нагадала, як лідер Венесуели підтримав агресію рф проти України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс нагадав, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого захопили США, підтримував війну росії проти України. Про це Будріс написав в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Ми уважно стежимо за ситуацією у Венесуелі у співпраці з нашими міжнародними партнерами та союзниками. Литва не визнала Ніколаса Мадуро законним президентом Венесуели. Нагадаємо, що його режим підтримав агресивну війну росії проти України та активно співпрацював з Іраном і Кубою

- написав Будріс.

Водночас він наголосив, що надзвичайно важливо, щоб будь-які подальші дії відповідали міжнародному праву.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Павло Башинський

