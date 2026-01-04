Задержание Мадуро: Литва напомнила, как лидер Венесуэлы поддержал агрессию рф против Украины

$42.170.00
49.550.00
ukenru
09:34 • 1676 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 25387 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 36888 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 47014 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 49484 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 47187 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 60765 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 81699 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 68759 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 89042 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
58%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп: "Куба падет сама по себе" - США не планируют военных действий против Гаваны4 января, 00:51 • 6952 просмотра
Латвия передаст Украине очередную партию конфискованных авто, среди которых люксовый Lincoln4 января, 01:07 • 14479 просмотра
Демократы обвинили Трампа во лжи относительно Венесуэлы и требуют план управления страной4 января, 01:38 • 10825 просмотра
Президент Венесуэлы Мадуро доставлен в изолятор Бруклина после захвата4 января, 03:49 • 5676 просмотра
Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты04:24 • 12156 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 79501 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 98283 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 109504 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 246193 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 180411 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Музыкант
Марко Рубио
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 15916 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 64775 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 74378 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 71893 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 180417 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
БМ-21 «Град»

Задержание Мадуро: Литва напомнила, как лидер Венесуэлы поддержал агрессию рф против Украины

Киев • УНН

 • 660 просмотра

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что режим Николаса Мадуро поддерживал агрессивную войну россии против Украины. Литва не признавала Мадуро законным президентом Венесуэлы.

Задержание Мадуро: Литва напомнила, как лидер Венесуэлы поддержал агрессию рф против Украины

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого захватили США, поддерживал войну россии против Украины. Об этом Будрис написал в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле в сотрудничестве с нашими международными партнерами и союзниками. Литва не признала Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы. Напомним, что его режим поддержал агрессивную войну россии против Украины и активно сотрудничал с Ираном и Кубой

- написал Будрис.

В то же время он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы любые дальнейшие действия соответствовали международному праву.

Напомним

Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.

После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
Дипломатка
Николас Мадуро
Куба
Венесуэла
Литва
Соединённые Штаты
Украина
Иран