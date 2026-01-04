Задержание Мадуро: Литва напомнила, как лидер Венесуэлы поддержал агрессию рф против Украины
Киев • УНН
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что режим Николаса Мадуро поддерживал агрессивную войну россии против Украины. Литва не признавала Мадуро законным президентом Венесуэлы.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис напомнил, что режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого захватили США, поддерживал войну россии против Украины. Об этом Будрис написал в соцсети "Х", передает УНН.
Детали
Мы внимательно следим за ситуацией в Венесуэле в сотрудничестве с нашими международными партнерами и союзниками. Литва не признала Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы. Напомним, что его режим поддержал агрессивную войну россии против Украины и активно сотрудничал с Ираном и Кубой
В то же время он подчеркнул, что чрезвычайно важно, чтобы любые дальнейшие действия соответствовали международному праву.
Напомним
Захват Мадуро произошел в ночь на 3 января в Каракасе во время операции "Absolute Resolve", которую провели бойцы элитного подразделения Delta Force при поддержке ФБР.
После задержания супругов сначала доставили на десантный корабль USS Iwo Jima, откуда их впоследствии переправили самолетом в США.