17:49 • 8506 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
17:00 • 14502 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 17147 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 20630 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 28952 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 17754 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 19631 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16456 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 16663 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
11 декабря, 10:29 • 16980 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Крупные автопроизводители заявили, что Китай представляет "явную и реальную угрозу" для автопрома США

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Ведущие автопроизводители США призвали Вашингтон предотвратить открытие заводов китайскими автопроизводителями и производителями аккумуляторов, финансируемыми государством. Они предупреждают, что Китай представляет прямую угрозу для автомобильной промышленности США из-за субсидий и избытка предложения.

Крупные автопроизводители заявили, что Китай представляет "явную и реальную угрозу" для автопрома США

Крупнейшие автопроизводители в четверг призвали Вашингтон предотвратить открытие в США заводов китайских автопроизводителей и производителей аккумуляторов, финансируемых государством, предупредив, что будущее отрасли находится под угрозой, передает УНН.

Альянс за автомобильные инновации, представляющий General Motors, Ford, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Stellantis и других крупных автопроизводителей, забил тревогу и заявил, что Конгрессу и администрации Трампа необходимо принять меры.

"Китай является явной и непосредственной угрозой для автомобильной промышленности США", - говорится в заявлении группы, подготовленном для слушаний в Палате представителей США по вопросу китайских автомобилей. Группа также заявила, что законодатели должны сохранить запрет Министерства торговли США на импорт информационных и коммуникационных технологий и услуг из Китая, который фактически запрещает импорт автомобилей от китайских производителей.

Китай снимает ограничения на экспорт ряда критических металлов в США09.11.25, 18:43 • 9320 просмотров

"Никакие инвестиции со стороны автопроизводителей и производителей аккумуляторов, работающих в США, не смогут противостоять Китаю, который благодаря субсидиям хронически создает избыток предложения по всему миру. Это рецепт демпинга, которому Конгресс и администрация Трампа должны предотвратить внутри США", - заявила группа представителей автомобильной промышленности.

Представитель Джон Муленар, республиканец, возглавляющий специальный комитет Палаты представителей по Китаю, заявил, что Конгресс должен законодательно закрепить запреты на автомобили, связанные с Китаем, которые были приняты в последние дни администрации бывшего президента Джо Байдена.

"Всего за пять лет Китай превратился из небольшого экспортера в крупнейшего в мире экспортера автомобилей, поставив в прошлом году за границу 6 миллионов автомобилей по ценам, ниже рыночных, которые американские и союзные автопроизводители не могут предложить", — сказал Муленар. "Благодаря масштабным субсидиям, контролю над сырьем и цепочками поставок, а также хищническому режиму регулирования, Пекин превратил свою автомобильную промышленность в инструмент государства.

Он также упомянул об опасениях по поводу национальной безопасности в связи с импортом автомобилей из Китая и опасениях, что Пекин может вывести из строя автомобили с китайским программным обеспечением или компонентами в случае крупного конфликта.

Продажи автомобилей Porsche в Китае и Северной Америке резко упали в 2025 году09.10.25, 16:27 • 2991 просмотр

Антонина Туманова

