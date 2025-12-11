Крупные автопроизводители заявили, что Китай представляет "явную и реальную угрозу" для автопрома США

Крупнейшие автопроизводители в четверг призвали Вашингтон предотвратить открытие в США заводов китайских автопроизводителей и производителей аккумуляторов, финансируемых государством, предупредив, что будущее отрасли находится под угрозой, передает УНН.

Альянс за автомобильные инновации, представляющий General Motors, Ford, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Stellantis и других крупных автопроизводителей, забил тревогу и заявил, что Конгрессу и администрации Трампа необходимо принять меры.

"Китай является явной и непосредственной угрозой для автомобильной промышленности США", - говорится в заявлении группы, подготовленном для слушаний в Палате представителей США по вопросу китайских автомобилей. Группа также заявила, что законодатели должны сохранить запрет Министерства торговли США на импорт информационных и коммуникационных технологий и услуг из Китая, который фактически запрещает импорт автомобилей от китайских производителей.

"Никакие инвестиции со стороны автопроизводителей и производителей аккумуляторов, работающих в США, не смогут противостоять Китаю, который благодаря субсидиям хронически создает избыток предложения по всему миру. Это рецепт демпинга, которому Конгресс и администрация Трампа должны предотвратить внутри США", - заявила группа представителей автомобильной промышленности.

Представитель Джон Муленар, республиканец, возглавляющий специальный комитет Палаты представителей по Китаю, заявил, что Конгресс должен законодательно закрепить запреты на автомобили, связанные с Китаем, которые были приняты в последние дни администрации бывшего президента Джо Байдена.

"Всего за пять лет Китай превратился из небольшого экспортера в крупнейшего в мире экспортера автомобилей, поставив в прошлом году за границу 6 миллионов автомобилей по ценам, ниже рыночных, которые американские и союзные автопроизводители не могут предложить", — сказал Муленар. "Благодаря масштабным субсидиям, контролю над сырьем и цепочками поставок, а также хищническому режиму регулирования, Пекин превратил свою автомобильную промышленность в инструмент государства.

Он также упомянул об опасениях по поводу национальной безопасности в связи с импортом автомобилей из Китая и опасениях, что Пекин может вывести из строя автомобили с китайским программным обеспечением или компонентами в случае крупного конфликта.

