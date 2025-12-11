$42.280.10
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Великі автовиробники заявили, що Китай становить "явну та реальну загрозу" для автопромисловості США

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Провідні автовиробники США закликали Вашингтон запобігти відкриттю заводів китайськими автовиробниками та виробниками акумуляторів, які фінансуються державою. Вони попереджають, що Китай становить пряму загрозу для автомобільної промисловості США через субсидії та надлишок пропозиції.

Великі автовиробники заявили, що Китай становить "явну та реальну загрозу" для автопромисловості США

Найбільші автовиробники у четвер закликали Вашингтон запобігти відкриттю заводів у США китайських автовиробників та виробників акумуляторів, які фінансуються державою, попередивши, що майбутнє галузі перебуває під загрозою, передає УНН.

Альянс за автомобільні інновації, який представляє General Motors, Ford, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Stellantis та інших великих автовиробників, забив на сполох і заявив, що Конгресу та адміністрації Трампа необхідно вжити заходів.

"Китай є явною і безпосередньою загрозою для автомобільної промисловості США", - йдеться в заяві групи, підготовленій для слухань у Палаті представників США з питання китайських автомобілів. Група також заявила, що законодавці мають зберегти заборону Міністерства торгівлі США на імпорт інформаційних та комунікаційних технологій та послуг із Китаю, який фактично забороняє імпорт автомобілів від китайських виробників.

Китай знімає обмеження на експорт низки критичних металів до США09.11.25, 18:43 • 9320 переглядiв

"Жодні інвестиції з боку автовиробників та виробників акумуляторів, що працюють у США, не зможуть протистояти Китаю, який завдяки субсидіям хронічно створює надлишок пропозиції по всьому світу. Це рецепт демпінгу, якому Конгрес і адміністрація Трампа мають запобігти всередині США", - заявила група представників автомобільної промисловості.

Представник Джон Муленар, республіканець, який очолює спеціальний комітет Палати представників щодо Китаю, заявив, що Конгрес має законодавчо закріпити заборони на автомобілі, пов'язані з Китаєм, які були прийняті останніми днями адміністрації колишнього президента Джо Байдена.

"Усього за п'ять років Китай перетворився з невеликого експортера на найбільшого у світі експортера автомобілів, поставивши минулого року за кордон 6 мільйонів автомобілів за цінами, нижчими від ринкових, які американські та союзні автовиробники не можуть запропонувати", — сказав Муленар. "Завдяки масштабним субсидіям, контролю над сировиною та ланцюжками постачання, а також хижацькому режиму регулювання, Пекін перетворив свою автомобільну промисловість на інструмент держави.

Він також згадав про побоювання з приводу національної безпеки у зв'язку з імпортом автомобілів з Китаю та побоювання, що Пекін може вивести з ладу автомобілі з китайським програмним забезпеченням або компонентами у разі великого конфлікту.

Продажі автомобілів Porsche в Китаї та Північній Америці різко впали у 2025 році 09.10.25, 16:27 • 2989 переглядiв

Антоніна Туманова

