Продажі автомобілів Porsche в Китаї та Північній Америці різко впали у 2025 році

У КНР падіння автомобілів Porsche зафіксовано на рівні 26%. Дещо менше у регіоні Північної Америки. Ключова причина - американські тарифи, які вже починають позначатися. Але є також важіль конкуренції, що особливо відчутно в Китаї. Передає УНН із посиланням на Reuters та Аutomotive.

Деталі

Porsche, що входить до складу Volkswagen, стикається з проблемами у продажах своїх автомобілей у КНР та на території Північної Америки. На тлі заяв від генерального директора Porsche та VW Олів Блум про те, що для європейських автовиробників "вечірка закінчилася", Porsche знизила свій прогноз з приводу рентабельності у минулому місці. Крім того, компанія повідомила про затримки з випуском своїх електромобілів.

За даними статистики:

У Китаї продажі Porsche впали на 26 відсотків до 32 195 автомобілів порівняно з 2024 роком. Аналітики вказують, що Porsche стикається з жорсткою конкуренцією в Китаї з боку місцевих брендів, таких як BYD, а також зі слабким попитом через прояви економічної кризи у КНР.

В Північній Америці спостерігається зниження до 5% за квартал.

Світові продажі бренду зі Штутгарта впали на 6 відсотків за перші три квартали до 212 509 автомобілів.

Porsche також має труднощі на своєму внутрішньому німецькому ринку, де продажі знизилися на 16 відсотків.

Загалом, проблеми Porsche свідчать про ширший спад у європейському автомобільному секторі, особливо на його внутрішньому ринку, Німеччині. Про це ідеться у висновку Reuters.

