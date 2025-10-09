Ferrari представила своє перше повністю електричне гоночне авто Elettrica
Київ • УНН
Ferrari презентувала технологію свого першого електромобіля Elettrica, який вийде у 2026 році. Він матиме чотири двигуни, понад 1000 к.с., запас ходу 530 км та розгін до 100 км/год за 2,5 секунди.
78-річний італійський виробник розкішних спортивних автомобілів прагне впровадити технологію живлення від акумуляторів. Це стає можливими разом з моделлю Elettrica, яка матиме чотири двигуни і забезпечуватить еквівалент у понад 1000 кінських сил, передає УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Компанія Ferrari представила технологію, яка буде живити її довгоочікуваний перший електромобіль під назвою Elettrica. За інформацією, яку бренд оголосив у четвер, вихід заплановано на на 2026 рік. Ідеться про чотиримісне купе потужністю понад 1000 кінських сил та перспективним запасом ходу 530 кілометрів. Серед характеристик вказано про 5 місць, а також можливості щодо розгону: 100 кілометрів на годину (62 милі/год) за 2,5 секунди Максимальна швидкість становитиме 310 км/год.
Водночас, ця спортивна модель, як вказується у прес-релізі, буде орієнтована "перш за все на клієнтів".
Ferrari також заявила у четвер, що повністю електричні моделі становитимуть близько 20% її модельного ряду до 2030 року, що вдвічі менше, ніж ціль, встановлена на 2022 рік.
