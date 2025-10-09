$41.400.09
09:40
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
09:10
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
08:36
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
08:06
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
07:35
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
07:20
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
05:56
Одещину вночі рф атакувала дронами: 5 постраждалих, є пошкодження у порту та перебої зі світломPhotoVideo
9 жовтня, 01:15
"Історичне досягнення": Нетаньяху та Трамп привітали один одного з мирною угодою та домовилися про зустріч в Ізраїлі
8 жовтня, 19:17
З якими країнами Україна планує запровадити множинне громадянство: уряд визначив критерії
8 жовтня, 18:01
Розлучитися через "Дію" можна буде вже у 2026 році
Ferrari представила своє перше повністю електричне гоночне авто Elettrica

Київ • УНН

 • 776 перегляди

Ferrari презентувала технологію свого першого електромобіля Elettrica, який вийде у 2026 році. Він матиме чотири двигуни, понад 1000 к.с., запас ходу 530 км та розгін до 100 км/год за 2,5 секунди.

Ferrari представила своє перше повністю електричне гоночне авто Elettrica

78-річний італійський виробник розкішних спортивних автомобілів прагне впровадити технологію живлення від акумуляторів. Це стає можливими разом з моделлю Elettrica, яка матиме чотири двигуни і забезпечуватить еквівалент у понад 1000 кінських сил, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Компанія Ferrari представила технологію, яка буде живити її довгоочікуваний перший електромобіль під назвою Elettrica. За інформацією, яку бренд оголосив у четвер, вихід заплановано на на 2026 рік. Ідеться про чотиримісне купе потужністю понад 1000 кінських сил та перспективним запасом ходу 530 кілометрів. Серед характеристик вказано про 5 місць, а також можливості щодо розгону: 100 кілометрів на годину (62 милі/год) за 2,5 секунди  Максимальна швидкість становитиме 310 км/год.

Водночас, ця спортивна модель, як вказується у прес-релізі, буде орієнтована "перш за все на клієнтів".

Ferrari також заявила у четвер, що повністю електричні моделі становитимуть близько 20% її модельного ряду до 2030 року, що вдвічі менше, ніж ціль, встановлена ​​на 2022 рік.

Нагадаємо

Ferrari розширює діяльність у вітрильному спорті. Влітку 2025 року компанія представила прототип 30-метрової гоночної яхти без двигуна.

Ігор Тележніков

ТехнологіїАвто
Електроенергія