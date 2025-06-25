Ferrari вийде у вітрильний спорт з інноваційною яхтою без двигуна
Київ • УНН
Ferrari розширює діяльність у вітрильному спорті, представивши прототип 30-метрової гоночної яхти без двигуна. Судно Hypersail, розроблене Гійомом Вердьє, працюватиме винятково на енергії вітрил та стане платформою для випробування нових технологій.
Виробник суперкарів Ferrari N.V. розширює свою діяльність у сфері вітрильного спорту та представив прототип 100-футової (30-метрової) гоночної яхти без двигуна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
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Як повідомили в компанії у середу, однокорпусне судно стане експериментальною платформою для випробування нових технологій, які згодом можуть бути використані в серійних автомобілях Ferrari та у проєктах автоспорту.
У компанії зазначили, що вся система на борту працюватиме винятково на енергії, яку виробляють вітрила.
"Усі бортові системи будуть живитися від відновлюваної енергії, що виробляється вітрилами, без двигуна внутрішнього згоряння", - ідеться в заяві Ferrari.
Розробку судна здійснив військово-морський архітектор Гійом Вердьє.
Яхта повинна вирушити в море у 2025 році, де пройде серію морських випробувань.
Проєкт отримав назву Hypersail, а очолить його відомий моряк Джованні Сольдіні.
У компанії додали, що нова яхта є частиною ширшої стратегії переходу Ferrari до ери електромобілів. Свій перший повністю електричний суперкар бренд представить уже наприкінці 2025 року.
Ferrari очікує зростання продажів у Китаї завдяки новому електричному суперкару - Bloomberg 09.05.25, 17:55 • 9547 переглядiв