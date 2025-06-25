Ferrari выйдет в парусный спорт с инновационной яхтой без двигателя
Киев • УНН
Ferrari расширяет деятельность в парусном спорте, представив прототип 30-метровой гоночной яхты без двигателя. Судно Hypersail, разработанное Гийомом Вердье, будет работать исключительно на энергии парусов и станет платформой для испытания новых технологий.
Производитель суперкаров Ferrari N.V. расширяет свою деятельность в сфере парусного спорта и представил прототип 100-футовой (30-метровой) гоночной яхты без двигателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Как сообщили в компании в среду, однокорпусное судно станет экспериментальной платформой для испытания новых технологий, которые впоследствии могут быть использованы в серийных автомобилях Ferrari и в проектах автоспорта.
В компании отметили, что вся система на борту будет работать исключительно на энергии, производимой парусами.
"Все бортовые системы будут питаться от возобновляемой энергии, производимой парусами, без двигателя внутреннего сгорания", - говорится в заявлении Ferrari.
Разработку судна осуществил военно-морской архитектор Гийом Вердье.
Яхта должна отправиться в море в 2025 году, где пройдет серию морских испытаний.
Проект получил название Hypersail, а возглавит его известный моряк Джованни Сольдини.
В компании добавили, что новая яхта является частью более широкой стратегии перехода Ferrari к эре электромобилей. Свой первый полностью электрический суперкар бренд представит уже в конце 2025 года.
Ferrari ожидает роста продаж в Китае благодаря новому электрическому суперкару - Bloomberg09.05.25, 17:55 • 9547 просмотров