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Ferrari выйдет в парусный спорт с инновационной яхтой без двигателя

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Ferrari расширяет деятельность в парусном спорте, представив прототип 30-метровой гоночной яхты без двигателя. Судно Hypersail, разработанное Гийомом Вердье, будет работать исключительно на энергии парусов и станет платформой для испытания новых технологий.

Ferrari выйдет в парусный спорт с инновационной яхтой без двигателя

Производитель суперкаров Ferrari N.V. расширяет свою деятельность в сфере парусного спорта и представил прототип 100-футовой (30-метровой) гоночной яхты без двигателя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как сообщили в компании в среду, однокорпусное судно станет экспериментальной платформой для испытания новых технологий, которые впоследствии могут быть использованы в серийных автомобилях Ferrari и в проектах автоспорта.

В компании отметили, что вся система на борту будет работать исключительно на энергии, производимой парусами.

"Все бортовые системы будут питаться от возобновляемой энергии, производимой парусами, без двигателя внутреннего сгорания", - говорится в заявлении Ferrari.

Разработку судна осуществил военно-морской архитектор Гийом Вердье.

Яхта должна отправиться в море в 2025 году, где пройдет серию морских испытаний.

Проект получил название Hypersail, а возглавит его известный моряк Джованни Сольдини.

В компании добавили, что новая яхта является частью более широкой стратегии перехода Ferrari к эре электромобилей. Свой первый полностью электрический суперкар бренд представит уже в конце 2025 года.

Ferrari ожидает роста продаж в Китае благодаря новому электрическому суперкару - Bloomberg09.05.25, 17:55 • 9547 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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