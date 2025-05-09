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Ferrari ожидает роста продаж в Китае благодаря новому электрическому суперкару - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2846 просмотра

Ferrari рассчитывает на увеличение продаж в Китае с выходом Elettrica EV, который облагается более низкой ставкой, чем авто с 12-цилиндровыми двигателями. Продажи Ferrari в Китае упали на 25%.

Ferrari ожидает роста продаж в Китае благодаря новому электрическому суперкару - Bloomberg

Компания Ferrari рассчитывает на рост продаж в Китае после презентации своего первого полностью электрического суперкара. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали 

По информации, ожидается, что Elettrica EV, который Ferrari представит в октябре, будет облагаться налогом в Китае по сложной ставке около 30% от рекомендованной розничной цены.

Модели автопроизводителя, оснащенные его 12-цилиндровыми двигателями, облагаются комбинированным налогом на импорт, потребление и добавленную стоимость, который почти в четыре раза превышает эту ставку.

Как отметил генеральный директор компании Бенедетто Винья, один из автомобилей, который Ferrari выпустит в этом году, "лучше подойдет" для региона Большого Китая.

"Это улучшит картину", - отметил он.

В целом, продажи Ferrari в Китае притормозили из-за слабого спроса на автомобили класса люкс. Поставки Ferrari в регион Большого Китая упали на 25% в первом квартале до самого низкого уровня почти за четыре года.

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Китайский рынок автомобилей класса люкс сократился в 2024 году из-за экономического спада в стране и ослабления потребительских настроений. Для сегмента, который начинается от 500 000 юаней (69 200 долларов США), объемы были стабильными на уровне около 850 000 единиц в период с 2020 по 2023 год.

Но в прошлом году это число упало примерно на 20% до около 677 000, согласно данным шанхайской автомобильной консалтинговой компании Thinkercar.

Сообщается, что Ferrari менее подвержена влиянию Китая, чем многие ее западные коллеги, удерживая его долю на уровне около 10% от глобальных поставок.

Однако компания может пересмотреть эту стратегию, когда активнее войдет в сегмент электромобилей.

Как сообщает СМИ, Китай ограничивал поставки автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, требующего много топлива, еще до того, как Трамп усилил напряженность в мировой торговле. Импортируемые автомобили с двигателями объемом более четырех литров облагаются 15% импортной пошлиной, 40% налогом на потребление и НДС не менее 13% в Китае.

Китай освобождает электромобили от налога на потребление. Крупнейшим рынком сбыта для Ferrari являются США, где компания планирует повысить цены на некоторые автомобили из-за введенных Трампом пошлин.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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