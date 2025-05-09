Ferrari очікує зростання продажів у Китаї завдяки новому електричному суперкару - Bloomberg

Компанія Ferrari розраховує на зростання продажів у Китаї після презентації свого першого повністю електричного суперкара. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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За інформацією, очікується, що Elettrica EV, який Ferrari представить у жовтні, буде оподатковуватися в Китаї за складною ставкою близько 30% від рекомендованої роздрібної ціни.

Моделі автовиробника, оснащені його 12-циліндровими двигунами, оподатковуються комбінованим податком на імпорт, споживання і додану вартість, який майже в чотири рази перевищує цю ставку.

Як зазначив генеральний директор компанії Бенедетто Вінья, один з автомобілів, який Ferrari випустить цього року, "краще підійде" для регіону Великого Китаю.

"Це поліпшить картину", - зазначив він.

Загалом, продажі Ferrari в Китаї пригальмувал через слабкий попит на автомобілі класу люкс. Поставки Ferrari в регіон Великого Китаю впали на 25% у першому кварталі до найнижчого рівня майже за чотири роки.

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Китайський ринок автомобілів класу люкс скоротився у 2024 році через економічний спад у країні та ослаблення споживчих настроїв. Для сегмента, який починається від 500 000 юанів (69 200 доларів США), обсяги були стабільними на рівні близько 850 000 одиниць у період з 2020 по 2023 рік.

Але минулого року це число впало приблизно на 20% до близько 677 000, згідно з даними шанхайської автомобільної консалтингової компанії Thinkercar.

Повідомляється, що Ferrari менш схильна до впливу Китаю, ніж багато її західних колег, утримуючи його частку на рівні близько 10% від глобальних поставок.

Проте компанія може переглянути цю стратегію, коли активніше увійде в сегмент електромобілів.

Як повідомляє ЗМІ, Китай обмежував постачання автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, що вимагає багато палива, ще до того, як Трамп посилив напруженість у світовій торгівлі. Імпортовані автомобілі з двигунами об'ємом понад чотири літри оподатковуються 15% імпортним митом, 40% податком на споживання і ПДВ щонайменше 13% у Китаї.

Китай звільняє електромобілі від податку на споживання.Найбільшим ринком збуту для Ferrari є США, де компанія планує підвищити ціни на деякі автомобілі через введені Трампом мита.

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