Ferrari продала перший автомобіль за біткоїни
Київ • УНН
Ferrari почала приймати біткоїни як офіційний спосіб оплати за свої автомобілі. Першим клієнтом, який придбав Ferrari за криптовалюту, став директор компанії B2C2 Макс Бунін.
Виробник елітних спортивних автомобілів Ferrari почав приймати біткоїни як офіційний спосіб оплати за свої моделі в автосалонах. Першим клієнтом, який скористався новою послугою, став директор компанії B2C2 Макс Бунін. Він придбав автомобіль за криптовалюту та повідомив про це у своєму акаунті в X, пише УНН.
"Виявляється, я перший євробідняк, який коли-небудь купив новий @Ferrari безпосередньо в біткойнах. Ламбо недовірливо захитається", — зазначив Бунін у своєму дописі.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що елітні модні бренди та ритейлери розглядають можливість прийому криптовалюти як платіжного засобу. Французький універмаг Printemps вже оголосив про співпрацю з Binance для впровадження крипто-платежів.