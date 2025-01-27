Ferrari продала перший автомобіль за біткоїни

Виробник елітних спортивних автомобілів Ferrari почав приймати біткоїни як офіційний спосіб оплати за свої моделі в автосалонах. Першим клієнтом, який скористався новою послугою, став директор компанії B2C2 Макс Бунін. Він придбав автомобіль за криптовалюту та повідомив про це у своєму акаунті в X, пише УНН.

"Виявляється, я перший євробідняк, який коли-небудь купив новий @Ferrari безпосередньо в біткойнах. Ламбо недовірливо захитається", — зазначив Бунін у своєму дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що елітні модні бренди та ритейлери розглядають можливість прийому криптовалюти як платіжного засобу. Французький універмаг Printemps вже оголосив про співпрацю з Binance для впровадження крипто-платежів.