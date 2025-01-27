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Ferrari продала первый автомобиль за биткоины

Ferrari продала первый автомобиль за биткоины

Киев  •  УНН

 • 5634 просмотра

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Ferrari начала принимать биткоины как официальный способ оплаты за свои автомобили. Первым клиентом, который приобрел Ferrari за криптовалюту, стал директор компании B2C2 Макс Бунин.

Производитель элитных спортивных автомобилей Ferrari начал принимать биткоины как официальный способ оплаты за свои модели в автосалонах. Первым клиентом, который воспользовался новой услугой, стал директор компании B2C2 Макс Бунин. Он приобрел автомобиль за криптовалюту и сообщил об этом в своем аккаунте в X, пишет УНН.

"Оказывается, я первый евробедняк, который когда-либо купил новый @Ferrari напрямую в биткойнах. Ламбо недоверчиво зашатается", - отметил Бунин в своем посте.

Напомним 

Ранее УНН писал, что элитные модные бренды и ритейлеры рассматривают возможность приема криптовалюты в качестве платежного средства. Французский универмаг Printemps уже объявил о сотрудничестве с Binance для внедрения крипто-платежей.

Алина Волянская

Алина Волянская

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