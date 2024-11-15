Последнюю Ferrari Шумахера выставили на аукцион

Нью-Йоркский аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги Ferrari 248 F1, на которой семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер боролся за титул с Фернандо Алонсо в 2006 году.

Пишет УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

В Нью-Йорке выставлен на продажу болид «Формулы-1» легендарного немецкого гонщика Михаэля Шумахера (Michael Schumacher). Аукционный дом RM Sotheby's объявил новым лотом Ferrari 248 F1, на котором уроженец Хюрта соревновался в сезоне 2006 года.

Торги начнутся в четверг, 14 ноября.Сезон 2006 года стал последним для семикратного чемпиона «Формулы-1» в составе итальянской команды, с которой он провел 11 лет. Болид с шасси номер 254 пять раз приносил Шумахеру победы, позволяя подняться на высшую ступень подиума.

Именно на этом автомобиле Михаэль установил новый рекорд по количеству поул-позиций, превзойдя достижение своего кумира Айртона Сенны. Сезон был омрачен лишь двумя лестницами, но пополнил копилку немца четырьмя поул-позициями и семью победами.

Напряженная борьба продолжалась до последней гонки, однако Михаэль Шумахер завершил чемпионат на втором месте в личном зачете, уступив титул испанцу Фернандо Алонсо.

Напомним

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