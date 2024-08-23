Колекцію годинників медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі
Київ • УНН
Колекція з 20 годинників держзрадника Медведчука виставлена на Prozorro.Продажі. Найдорожчий лот оцінений у 1,8 млн грн, а кошти від продажу підуть на закупівлю військових облігацій.
Годинники держзрадника віктора медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі. Колекція складається з 20 лотів, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на АРМА.
"Колекція наручних годинників державного зрадника віктора медведчука, що складається з 20 лотів, вже виставлена на Прозорро.Продажі. АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Серед найдорожчих лотів:
· "Breguet 4416К" - оцінений у понад 1,8 млн грн
· "Patek Philippe" - оцінений у понад 1,2 млн грн
· "Dolce & Gabbana" - оцінений майже у 1 млн грн
Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, а славнозвісний "Москва Кремль" - у 17,5 тис. грн.
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"Це чудова можливість для колекціонерів та поціновувачів коштовних годинників підтримати Державу. Кожен бажаючий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором. Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів", - інформує АРМА.
Крім того, АРМА також реалізує частину арештованого білоруського хлориду калію, розміщеного у 151 вагоні. Загальна сума реалізації становить 111 млн гривень, включаючи 43,6 млн гривень митних платежів, які АРМА перерахує до Державного бюджету України.
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