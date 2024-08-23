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Колекцію годинників медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі

Колекцію годинників медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі

Київ • УНН

 • 13263 перегляди

Колекція з 20 годинників держзрадника Медведчука виставлена на Prozorro.Продажі. Найдорожчий лот оцінений у 1,8 млн грн, а кошти від продажу підуть на закупівлю військових облігацій.

Годинники держзрадника віктора медведчука виставили на аукціон на Prozorro.Продажі. Колекція складається з 20 лотів,  загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на АРМА.

"Колекція наручних годинників державного зрадника віктора медведчука, що складається з 20 лотів, вже виставлена на Прозорро.Продажі.  АРМА реалізує годинники держзрадника, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн",  - йдеться в повідомленні.

Серед найдорожчих лотів:

·       "Breguet 4416К" - оцінений у понад 1,8 млн грн

·       "Patek Philippe" - оцінений у понад 1,2 млн грн

·       "Dolce & Gabbana" - оцінений майже у 1 млн грн

Найдешевший годинник оцінено у 2,5 тис. грн, а славнозвісний "Москва Кремль" - у 17,5 тис. грн.

Продаж картин Медведчука: АРМА обрало компанію, яка проводитиме торги 02.07.24, 13:15 • 18155 переглядiв

"Це чудова можливість для колекціонерів та поціновувачів коштовних годинників підтримати Державу. Кожен бажаючий може взяти участь в аукціонах, окрім осіб, пов'язаних з державою-агресором. Після реалізації годинників кошти надійдуть до депозитного портфелю АРМА, після чого будуть використані для закупівлі Військових облігацій. Аукціони триватимуть 14 днів", - інформує АРМА.

Крім того, АРМА також реалізує частину арештованого білоруського хлориду калію, розміщеного у 151 вагоні. Загальна сума реалізації становить 111 млн гривень, включаючи 43,6 млн гривень митних платежів, які АРМА перерахує до Державного бюджету України.

Люксова яхта Медведчука: АРМА назвало аукціон, де її продадуть та приблизну суму24.04.24, 11:55 • 16876 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Економіка

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