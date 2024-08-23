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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Коллекцию часов медведчука выставили на аукцион на Prozorro.Продажи

Коллекцию часов медведчука выставили на аукцион на Prozorro.Продажи

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 12:09  •  3396 просмотра

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Коллекция из 20 часов госизменника медведчука выставлена на Prozorro.Продажи. Самый дорогой лот оценен в 1,8 млн грн, а средства от продажи пойдут на закупку военных облигаций.

Часы госизменника виктора медведчука выставили на аукцион на Prozorro.Продажи. Коллекция состоит из 20 лотов,  общая оценка которых составляет 10,6 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на АРМА.

«Коллекция наручных часов государственного изменника виктора медведчука, состоящая из 20 лотов, уже выставлена на Прозорро.Продажи.  АРМА реализует часы госизменника, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн»,  - говорится в сообщении.

Среди самых дорогих лотов:

-       «Breguet 4416К» - оценен в более чем 1,8 млн грн

-       «Patek Philippe» - оценен в более чем 1,2 млн грн

-       «Dolce & Gabbana» - оценен почти в 1 млн грн

Самые дешевые часы оценены в 2,5 тыс. грн, а знаменитые «Москва Кремль» - в 17,5 тыс. грн.

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«Это прекрасная возможность для коллекционеров и ценителей ценных часов поддержать государство. Каждый желающий может принять участие в аукционах, кроме лиц, связанных с государством-агрессором. После реализации часов средства поступят в депозитный портфель АРМА, после чего будут использованы для закупки Военных облигаций. Аукционы продлятся 14 дней», - информирует АРМА.

Кроме того, АРМА также реализует часть арестованного белорусского хлорида калия, размещенного в 151 вагоне. Общая сумма реализации составляет 111 млн гривен, включая 43,6 млн гривен таможенных платежей, которые АРМА перечислит в Государственный бюджет Украины.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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