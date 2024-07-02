Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выбрало компанию, которая проведет аукцион по продаже картин из коллекции Виктора Медведчука. Об этом заявила председатель АРМА Елена Дума, передает УНН.

Детали

Уже скоро картины коллаборанта Виктора Медведчука будут реализованы через систему Prozorro.Продажи. Конкурсная комиссия выбрала победителя. Реализатором коллекции картин и икон в количестве 136 единиц стал ЧП "Тендер онлайн" - заявила Елена Дума.

Кроме того, агентство после обращения в Минкульт эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин. Из них 112 картин признаны имеющими культурную и историческую ценность.

Почти все - произведения известных украинских художников: более 100 картин из коллекции медведчука имеют культурную ценность

Напомним

В мае арестованная 92-метровая яхта Royal Romance, которая ранее принадлежала Виктору Медведчуку, приобрела статус украинского судна на которое распространяется юрисдикция Украины.