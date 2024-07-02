Продаж картин Медведчука: АРМА обрало компанію, яка проводитиме торги
Київ • УНН
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало компанію, яка виставить на аукціон картини та ікони з колекції Віктора Медведчука через систему Prozorro.Продажі,
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало компанію, яка проведе аукціон із продажу картин з колекції Віктора Медведчука. Про це заявила голова АРМА Олена Дума, передає УНН.
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Вже скоро картини колаборанта Віктора Медведчука будуть реалізовані через систему Prozorro.Продажі. Конкурсна комісія обрала переможця. Реалізатором колекції картин та ікон у кількості 136 одиниць став ПП "Тендер онлайн"
Окрім того, агентство після звернення до Мінкульту експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин. З них 112 картин визнано такими, що мають культурну та історичну цінність.
Майже всі - твори відомих українських митців: понад 100 картин з колекції медведчука мають культурну цінність21.05.24, 22:08 • 56612 переглядiв
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