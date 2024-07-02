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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Продаж картин Медведчука: АРМА обрало компанію, яка проводитиме торги

Київ • УНН

 • 18159 перегляди

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало компанію, яка виставить на аукціон картини та ікони з колекції Віктора Медведчука через систему Prozorro.Продажі,

Продаж картин Медведчука: АРМА обрало компанію, яка проводитиме торги

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало компанію, яка проведе аукціон із продажу картин з колекції Віктора Медведчука. Про це заявила голова АРМА Олена Дума, передає УНН.

Деталі

Вже скоро картини колаборанта Віктора Медведчука будуть реалізовані через систему Prozorro.Продажі. Конкурсна комісія обрала переможця. Реалізатором колекції картин та ікон у кількості 136 одиниць став ПП "Тендер онлайн"

- заявила Олена Дума. 

Окрім того, агентство після звернення до Мінкульту експерти Національного художнього музею України оглянули 285 картин. З них 112 картин визнано такими, що мають культурну та історичну цінність.

Майже всі - твори відомих українських митців: понад 100 картин з колекції медведчука мають культурну цінність21.05.24, 22:08 • 56612 переглядiв

Нагадаємо

У травні арештована 92-метрова яхта Royal Romance, яка раніше належала Віктору Медведчуку, набула статус українського судна на яке поширюється юрисдикція України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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