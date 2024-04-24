Люксовая яхта Медведчука: АРМА назвало аукцион, где ее продадут и приблизительную сумму

Нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions выиграл в конкурсе АРМА и сможет реализовать яхту Виктора Медведчука, получив за продажу 10% комиссионных. Об этом сообщила председатель АРМА Елена Дума в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По словам Елены Думы, между собой соревновались два участника, потому что один из трех заявленных - Asset Reality Limited (США) не был допущен к конкурсу, из-за отсутствия некоторых документов.

Нидерландская компания Troostwijk Auctions победила в конкурсе набрав 164 балла.

"Это первая украинская реализация арестованного имущества за рубежом, а средства от продажи пойдут на поддержку обороноспособности Украины", - говорит руководительница АРМА.

Также она добавила, что АРМА не будет выбирать покупателя и нового владельца, но будут следить, чтобы это не были подставные лица от Медведчука или представители России и Беларуси.

"Для нас основной критерий реализации этой яхты - чтобы рф, Беларусь или представители Медведчука не были причастны. И у нас есть все документы, подтверждающие, что ни одна из трех компаний не имеют к этому никакого отношения", - добавила Дума.

Она рассказала, что сейчас яхта стоит в Хорватии. Ее страховая стоимость 130 млн евро и соответственно, ее нельзя будет продать ниже этой цены. Нидерландская компания получит 10% комиссионных от продажи яхты.

Также АРМА приняла решение выставить на реализацию автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов Виктора Медведчука.

Напомним

Суперяхта стоимостью 200 миллионов долларов, принадлежащая Виктору Медведчуку, олигарху и другу Путина, будет продана на аукционе после того, как ее конфисковали в Хорватии в начале этого года.