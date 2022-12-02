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93-метрова суперяхта Royal Romance Медведчука буде продана з аукціону

93-метрова суперяхта Royal Romance Медведчука буде продана з аукціону

Київ • УНН

 • 1057483 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Суперяхту вартістю 200 мільйонів доларів, що належить Віктору Медведчуку, олігарху та другу путіна, буде продано на аукціоні після того, як її конфіскували в Хорватії на початку цього року, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Хорватський суд ухвалив, що 92,5-метрова яхта Медведчука Royal Romance має бути передана Українському агентству з повернення активів та управлінню ними (АРМА), яке заявило, що «збереже економічну вартість, продавши її на аукціоні».

68-річного Медведчука заарештували в Україні у квітні і передали росії під час обміну полоненими у вересні.

Хорватська поліція провела обшук на яхті минулого місяця за дорученням ФБР, згідно зі списком хорватської газети Jutarnji.

Повідомлялося, що 15 листопада суд у Спліті задовольнив запит Міністерства юстиції США на обшук та підтвердив, що обшук було проведено 19 листопада. Як повідомляється, суддя Дінко Мешин повідомив газеті, що в ухвалі про обшук фігурують Медведчук та його дружина Оксана Марченко у зв'язку з відмиванням грошей.

Royal Romance, побудована голландським підрядником Feadship в 2005 році, має каюти на 14 гостей і місце для 21 члена екіпажу, а також басейн шириною 4 метри з «каскадним водоспадом над кормою».

Додамо

У вересні 72,5-метрова суперяхта, конфіскована у російського олігарха Дмитра Пумпянського, який перебуває під санкціями, була продана на аукціоні невідомому покупцю за 37,5 млн доларів, що стало першим продажем такого роду після вторгнення росії в Україну.

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