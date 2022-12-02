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93-метровая суперяхта Royal Romance Медведчука будет продана с аукциона

93-метровая суперяхта Royal Romance Медведчука будет продана с аукциона

Киев • УНН

 • 1057482 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Суперяхта стоимостью 200 миллионов долларов, принадлежащая Виктору Медведчуку, олигарху и другу путина, будет продана на аукционе после того, как ее конфисковали в Хорватии в начале этого года, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Хорватский суд постановил, что 92,5-метровая яхта Медведчука Royal Romance должна быть передана Украинскому агентству по возврату активов и управлению ими (АРМА), которое заявило, что «сохранит экономическую стоимость, продав ее на аукционе».

68-летний Медведчук был арестован в Украине в апреле и передан россиянам во время обмена пленными в сентябре.

Хорватская полиция провела обыск на яхте в прошлом месяце по поручению ФБР, согласно списку хорватской газеты Jutarnji.

Сообщалось, что 15 ноября суд в Сплите удовлетворил запрос Министерства юстиции США на обыск и подтвердил, что обыск был проведен 19 ноября. Как сообщается, судья Динко Мешин сообщил газете, что в постановлении об обыске фигурируют Медведчук и его супруга Оксана Марченко в связи с отмыванием денег.

Royal Romance, построенная голландским подрядчиком Feadship в 2005 году, имеет каюты на 14 гостей и место для 21 члена экипажа, а также бассейн шириной 4 метра с «каскадным водопадом над кормой».

Добавим

В сентябре 72,5-метровая суперяхта, конфискованная у находящегося под санкциями российского олигарха Дмитрия Пумпянского, была продана на аукционе неизвестному покупателю за 37,5 млн долларов, что стало первой продажей такого рода после вторжения россии в Украину.

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