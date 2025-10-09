Ferrari представила свой первый полностью электрический гоночный автомобиль Elettrica
Киев • УНН
Ferrari представила технологию своего первого электромобиля Elettrica, который выйдет в 2026 году. Он будет иметь четыре двигателя, более 1000 л.с., запас хода 530 км и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды.
78-летний итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей стремится внедрить технологию питания от аккумуляторов. Это становится возможным вместе с моделью Elettrica, которая будет иметь четыре двигателя и обеспечивать эквивалент более 1000 лошадиных сил, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Компания Ferrari представила технологию, которая будет питать ее долгожданный первый электромобиль под названием Elettrica. По информации, которую бренд объявил в четверг, выход запланирован на 2026 год. Речь идет о четырехместном купе мощностью более 1000 лошадиных сил и перспективным запасом хода 530 километров. Среди характеристик указано о 5 местах, а также возможности по разгону: 100 километров в час (62 мили/ч) за 2,5 секунды. Максимальная скорость составит 310 км/ч.
В то же время, эта спортивная модель, как указывается в пресс-релизе, будет ориентирована "прежде всего на клиентов".
Ferrari также заявила в четверг, что полностью электрические модели составят около 20% ее модельного ряда к 2030 году, что вдвое меньше, чем цель, установленная на 2022 год.
