Продажи автомобилей Porsche в Китае и Северной Америке резко упали в 2025 году

В КНР падение автомобилей Porsche зафиксировано на уровне 26%. Несколько меньше в регионе Северной Америки. Ключевая причина - американские тарифы, которые уже начинают сказываться. Но есть также рычаг конкуренции, что особенно ощутимо в Китае. Передает УНН со ссылкой на Reuters и Automotive.

Детали

Porsche, входящая в состав Volkswagen, сталкивается с проблемами в продажах своих автомобилей в КНР и на территории Северной Америки. На фоне заявлений от генерального директора Porsche и VW Оливера Блума о том, что для европейских автопроизводителей "вечеринка закончилась", Porsche снизила свой прогноз по рентабельности в прошлом месяце. Кроме того, компания сообщила о задержках с выпуском своих электромобилей.

По данным статистики:

В Китае продажи Porsche упали на 26 процентов до 32 195 автомобилей по сравнению с 2024 годом. Аналитики указывают, что Porsche сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае со стороны местных брендов, таких как BYD, а также со слабым спросом из-за проявлений экономического кризиса в КНР.

В Северной Америке наблюдается снижение до 5% за квартал.

Мировые продажи бренда из Штутгарта упали на 6 процентов за первые три квартала до 212 509 автомобилей.

Porsche также испытывает трудности на своем внутреннем немецком рынке, где продажи снизились на 16 процентов.

В целом, проблемы Porsche свидетельствуют о более широком спаде в европейском автомобильном секторе, особенно на его внутреннем рынке, Германии. Об этом говорится в заключении Reuters.

