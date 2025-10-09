Продажи автомобилей Porsche в Китае и Северной Америке резко упали в 2025 году

$41.400.09
14:03
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
09:40
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
09:10
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
08:36
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны
9 октября, 04:10
Toyota собирается выпустить "первые в мире" полностью твердотельные аккумуляторы для электромобилей
9 октября, 06:16
Netflix делает игры доступными на телевизорах
9 октября, 06:39
ООН сократит четверть миротворцев в девяти горячих точках мира из-за нехватки средств
9 октября, 07:24
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
12:21
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
12:21
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
09:40
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
Эксклюзив
09:10
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
Эксклюзив
9 октября, 07:35
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
8 октября, 13:46
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Ильхам Алиев
Андрій Єрмак
Украина
Государственная граница Украины
Черниговская область
Китай
Беларусь
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
12:21
Netflix делает игры доступными на телевизорах
9 октября, 06:39
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
8 октября, 16:22
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
8 октября, 07:42
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
7 октября, 11:00
ЧатГПТ
Лекарственные средства
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Продажи автомобилей Porsche в Китае и Северной Америке резко упали в 2025 году

Киев • УНН

 506 просмотра

Продажи автомобилей Porsche в Китае упали на 26%, а в Северной Америке – на 5% в 2025 году. Это связано с американскими тарифами и жесткой конкуренцией в Китае.

Продажи автомобилей Porsche в Китае и Северной Америке резко упали в 2025 году

В КНР падение автомобилей Porsche зафиксировано на уровне 26%. Несколько меньше в регионе Северной Америки. Ключевая причина - американские тарифы, которые уже начинают сказываться. Но есть также рычаг конкуренции, что особенно ощутимо в Китае. Передает УНН со ссылкой на Reuters и Automotive.

Детали

Porsche, входящая в состав Volkswagen, сталкивается с проблемами в продажах своих автомобилей в КНР и на территории Северной Америки. На фоне заявлений от генерального директора Porsche и VW Оливера Блума о том, что для европейских автопроизводителей "вечеринка закончилась", Porsche снизила свой прогноз по рентабельности в прошлом месяце. Кроме того, компания сообщила о задержках с выпуском своих электромобилей.

По данным статистики:

В Китае продажи Porsche упали на 26 процентов до 32 195 автомобилей по сравнению с 2024 годом. Аналитики указывают, что Porsche сталкивается с жесткой конкуренцией в Китае со стороны местных брендов, таких как BYD, а также со слабым спросом из-за проявлений экономического кризиса в КНР.

В Северной Америке наблюдается снижение до 5% за квартал.

Мировые продажи бренда из Штутгарта упали на 6 процентов за первые три квартала до 212 509 автомобилей.

Porsche также испытывает трудности на своем внутреннем немецком рынке, где продажи снизились на 16 процентов.

В целом, проблемы Porsche свидетельствуют о более широком спаде в европейском автомобильном секторе, особенно на его внутреннем рынке, Германии. Об этом говорится в заключении Reuters.

Напомним

Ferrari, итальянский производитель роскошных спортивных автомобилей, стремится внедрить технологию питания от аккумуляторов. Недавно была представлена технология первого электромобиля Elettrica, который будет иметь четыре двигателя, более 1000 л.с., запас хода 530 км и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Игорь Тележников

