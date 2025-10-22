$41.740.01
09:23 • 152 просмотра
"Плевок россии в лицо каждому, кто настаивает на мирном решении": Зеленский отреагировал на атаку рф дроном на детсад в ХарьковеPhoto
08:35 • 1516 просмотра
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показателиPhoto
07:30 • 12513 просмотра
Старт отопительного сезона: в каких областях уже дали тепло, и как идет подготовка
05:34 • 20282 просмотра
Большинство регионов охватили аварийные отключения света после очередной атаки рф на энергетику - Минэнерго
05:20 • 21971 просмотра
Поезда задерживаются и меняют маршруты из-за массированной атаки рф
22 октября, 00:40 • 32064 просмотра
Спецпредставитель Путина заявил, что подготовка встречи лидеров РФ и США продолжаетсяVideo
21 октября, 21:57 • 43843 просмотра
Трамп о возможной встрече с путиным: Я не хочу, чтобы встреча была бесполезной, мы еще не приняли решениеVideo
21 октября, 19:58 • 42992 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение брянского химического завода ракетами Storm Shadow на территории рф
21 октября, 19:07 • 34760 просмотра
Встреча Дональда Трампа с Путиным в Венгрии отменена - СМИ
21 октября, 17:01 • 31694 просмотра
Европа и Украина готовят план из 12 пунктов по завершению войны – Bloomberg
публикации
Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели

Киев • УНН

 • 1538 просмотра

Проект Бюджета 2026 принят в первом чтении. За проголосовали 256 депутатов.

Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели

Проект Государственного бюджета на 2026 год в Верховной Раде принят в первом чтении, сообщили в ВР в среду, пишет УНН.

Верховная Рада приняла за основу проект Госбюджета на 2026 год (регистр. №14000)

- сообщили в парламенте.

Как сообщили в депутатском корпусе, "за" проголосовали 256 народных депутатов.

Согласно проекту, доходы Государственного бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы - 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.

Расходы на оборону и безопасность запланированы в объеме 2,8 трлн, это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году).

Расходы на:

  • социальную защиту – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
    • здравоохранение – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
      • образование – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
        • науку  – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
          • на ветеранскую политику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);
            • на поддержку экономики - 41,5 млрд грн.

              В то же время, комитет ВР по вопросам бюджета предлагал правительству внести в проект следующие правки, в частности:

              • разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%;
                • принять меры по повышению с 1 января 2026 года уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования;
                  • увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.

                    Юлия Шрамко

                    ЭкономикаПолитика
                    Кабинет Министров Украины