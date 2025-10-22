Бюджет-2026 успешно прошел первое чтение в ВР: основные показатели
Проект Бюджета 2026 принят в первом чтении. За проголосовали 256 депутатов.
Проект Государственного бюджета на 2026 год в Верховной Раде принят в первом чтении, сообщили в ВР в среду, пишет УНН.
Верховная Рада приняла за основу проект Госбюджета на 2026 год (регистр. №14000)
Как сообщили в депутатском корпусе, "за" проголосовали 256 народных депутатов.
Согласно проекту, доходы Государственного бюджета составят 2,4 трлн грн, что на 446,8 млрд грн (18,8%) больше по сравнению с 2025 годом. Расходы - 4,8 трлн, что на 415 млрд больше по сравнению с 2025 годом.
Расходы на оборону и безопасность запланированы в объеме 2,8 трлн, это 27,2% к ВВП (+168,6 млрд грн к 2025 году).
Расходы на:
- социальную защиту – 467,1 млрд грн (+45 млрд грн);
- здравоохранение – 258 млрд грн (+38,2 млрд грн);
- образование – 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн);
- науку – 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн);
- на ветеранскую политику – 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн);
- на поддержку экономики - 41,5 млрд грн.
В то же время, комитет ВР по вопросам бюджета предлагал правительству внести в проект следующие правки, в частности:
- разработать новую модель оплаты труда педагогов средней школы для того, чтобы учителя реально ощутили повышение на 50%;
- принять меры по повышению с 1 января 2026 года уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования;
- увеличить расходы на обеспечение жильем ВПЛ.
