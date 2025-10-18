Повышение зарплат педагогам и военным, и не только: в Раду официально подали предложения к Бюджету-2026

Парламентарии официально внесли предложения перед принятием Государственного бюджета на 2026 год, которые, в частности, предусматривают принятие мер по повышению зарплат военным и педагогам, а также выделение средств на разминирование, как и на реконструкцию больницы в Харьковской области. Соответствующий проект постановления №14000/П появился на сайте парламента, передает УНН.

Детали

Речь идет о проекте постановления о выводах и предложениях Кабинету министров при подготовке законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

Бюджет-2026: нардепы установили 19-летний рекорд по количеству поправок - глава комитета

Согласно предложениям, при подготовке Госбюджета-2026 ко второму чтению предлагается учесть следующие изменения, в частности:

предусмотреть 2 млрд гривен на компенсацию затрат за гуманитарное разминирование земель сельскохозяйственного назначения;

принять меры по повышению с 1 января 2026 года поэтапно в течение года на 50% зарплаты для педагогических и научно-педагогических работников учреждений высшего образования.

Также Рада предлагает разработать и подать до 1 июля следующего года законопроект об установлении единых подходов пенсионного возраста (возраста выхода на пенсию) лицам, которым назначена пенсия по "специальным" законам, и осуществлении таким лицам индексации пенсий независимо от изменения заработной платы (дохода или денежного обеспечения), на общих условиях.

Предлагается увеличить расходы по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию публичных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения" на 527 млн 855,9 гривен на реализацию программы "Реконструкция здания коммунального некоммерческого предприятия Харьковского областного совета "Областная детская клиническая больница".

Кроме того, Рада предлагает правительству проработать вопросы:

относительно внедрения новой модели организации трудовых отношений и условий оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников и соответственно определиться относительно дальнейшего внесения изменений в отраслевое законодательство;

повышения с 1 января 2026 года уровня денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

зачисления в 2026 году налога на доходы физических лиц, уплачиваемого (перечисляемого) на соответствующей территории Украины, в общий фонд государственного бюджета в размере 21%, в общий фонд бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин – объемом 64%.

Также предлагается уменьшить до 7 человек численность временной проектной группы, которая займется устранением системных проблем в соответствующих сферах деятельности, которые могут образовываться в министерствах, а также исключить норму, по которой размер и условия выплаты вознаграждения за участие в работе такой группы устанавливается Кабмином.

В парламенте также предлагают определиться относительно возможности и целесообразности увеличения расходов по некоторым программам, в частности:

противоэпизоотические мероприятия и участие во Всемирной организации здравоохранения животных;

гидрометеорологическая деятельность;

финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей;

предоставление грантов для создания или развития бизнеса;

реконструкция Придунайских гидротехнических сооружений;

обеспечение деятельности предприятий, учреждений и организаций Министерства по делам ветеранов;

развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования;

социальная защита граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства (выплаты ВПЛ);

развитие спорта среди лиц с инвалидностью и их физкультурно-спортивная реабилитация.

Кроме того, предлагается уменьшить финансирование по программе по финансированию деятельности политических партий и увеличить на соответствующую сумму расходы на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны.

