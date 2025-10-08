Бюджет-2026: нардепы установили 19-летний рекорд по количеству поправок - глава комитета
Киев • УНН
К проекту Бюджета-2026 подано 3339 поправок, что на 59% больше, чем в прошлом году. Это побило 19-летний рекорд, превысив показатель 2022 года.
Народные депутаты внесли рекордное количество поправок в проект Государственного бюджета на 2026 год за 19 лет - 3339, сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook, пишет УНН.
Народные депутаты побили 19-летний рекорд по количеству поправок в бюджет. В проект Бюджета-2026 подано 3339 поправок, это более чем на 59% больше, чем в прошлом году
По ее словам, в Бюджет-2025 было подано 2098 поправок.
"Кто подал больше всего поправок? Европейская солидарность – 910 штук, Слуга народа – 652 штуки, МФО "Разумная политика" - 470 штук, Голос – 437 штук", - указала нардеп.
По ее словам, "наиболее плодотворные доработки" у таких депутатов: Герасимов А. (ЕС) – 662 поправки, Железняк Я. (Голос) – 254 поправки, Разумков Д. – 254 поправки.
"Если потратить на рассмотрение каждой поправки хотя бы 90 секунд, то их заслушивание будет длиться более 10 полных рабочих дней", - отметила Пидласа.
Дополнение
15 сентября в Раду внесли проект Бюджета-2026. Проект от правительства предусматривает расходы 4,8 трлн грн и доходы 2,826 трлн грн. Дефицит Бюджета-2026 прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составляет 2,079 трлн грн.
