Бюджет-2026: нардепы установили 19-летний рекорд по количеству поправок - глава комитета

Народные депутаты внесли рекордное количество поправок в проект Государственного бюджета на 2026 год за 19 лет - 3339, сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в Facebook, пишет УНН.

Народные депутаты побили 19-летний рекорд по количеству поправок в бюджет. В проект Бюджета-2026 подано 3339 поправок, это более чем на 59% больше, чем в прошлом году - написала Пидласа.

По ее словам, в Бюджет-2025 было подано 2098 поправок.

"Кто подал больше всего поправок? Европейская солидарность – 910 штук, Слуга народа – 652 штуки, МФО "Разумная политика" - 470 штук, Голос – 437 штук", - указала нардеп.

По ее словам, "наиболее плодотворные доработки" у таких депутатов: Герасимов А. (ЕС) – 662 поправки, Железняк Я. (Голос) – 254 поправки, Разумков Д. – 254 поправки.

"Если потратить на рассмотрение каждой поправки хотя бы 90 секунд, то их заслушивание будет длиться более 10 полных рабочих дней", - отметила Пидласа.

Дополнение

15 сентября в Раду внесли проект Бюджета-2026. Проект от правительства предусматривает расходы 4,8 трлн грн и доходы 2,826 трлн грн. Дефицит Бюджета-2026 прогнозируется на уровне 18,4% ВВП, а потребность во внешнем финансировании составляет 2,079 трлн грн.

Непокрытая потребность во внешней помощи на данный момент составляет $18,1 млрд на 2026 год - глава бюджетного комитета