Бюджет-2026: нардепи встановили 19-річний рекорд за кількістю правок - голова комітету

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

До проекту Бюджету-2026 подано 3339 поправок, що на 59% більше, ніж минулого року. Це побило 19-річний рекорд, перевищивши показник 2022 року.

Бюджет-2026: нардепи встановили 19-річний рекорд за кількістю правок - голова комітету

Народні депутати внесли рекордну кількість правок до проєкту Державного бюджету на 2026 рік за 19 років - 3339, повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа у Facebook, пише УНН.

Народні депутати побили 19-річний рекорд по кількості правок в бюджет. До проекту Бюджету-2026 подано 3339 поправок, це більше ніж на 59% більше ніж в минулому році

- написала Підласа.

З її слів, у Бюджет-2025 було подано 2098 правок.

"Хто подав найбільше поправок? Європейська солідарність – 910 штук, Слуга народу – 652 штук, МФО "Розумна політика" - 470 штук, Голос – 437 штук", - вказала нардеп.

З її слів, "найбільш плідні доробки" у таких депутатів: Герасимов А. (ЄС) – 662 правок, Железняк Я. (Голос) – 254 правки, Разумков Д. – 254 правки.

"Якщо витратити на розгляд кожної поправки хоча би 90 секунд, то їх заслуховування тривати більш ніж 10 повних робочих днів", - зазначила Підласа.

Доповнення

15 вересня у Раду внесли проєкт Бюджету-2026. Проєкт від уряду передбачає видатки 4,8 трлн грн та доходи 2,826 трлн грн. Дефіцит Бюджету-2026 прогнозується на рівні 18,4% ВВП, а потреба у зовнішньому фінансуванні становить 2,079 трлн грн.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Слуга народу
Верховна Рада України