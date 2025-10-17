Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
Київ • УНН
Бюджетний комітет рекомендував до першого читання проєкт закону про Бюджет-2026. Комітет пропонує уряду внести зміни у сферах оборони, освіти, охорони здоров'я, місцевих бюджетів, соціальної сфери та підтримки бізнесу.
Бюджетний комітет Ради рекомендував до першого читання проєкт закону про Бюджет-2026 року. Про це повідомила у Facebook голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа, передає УНН.
Бюджетний комітет рекомендував до І читання Бюджет-2026 року
Також Підласа оприлюднила ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проект Держбюджету (у форматі Бюджетних висновків Верховної Ради):
- у сфері оборони: - розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР;
- у сфері освіти: - розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,- вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,- спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;
- у сфері охорони здоров’я:- розглянути можливість передбачити ДОДАТКОВІ кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),- визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн;
- для місцевих бюджетів: - при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу,- опрацювати питання погашення різниці в тарифах, - розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад;
- у соціальній сфері: - уряду подати законопроект про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),- збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;
- для підтримки бізнесу: - щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,- передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки - на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,- розглянути можливість передбачити ДОДАТКОВІ кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.
Очікуємо розгляд в залі 21-22 жовтня
