Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня
У комітеті ВР з нацбезпеки оцінили рівень мобілізації в Україні
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом
Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

Бюджетний комітет рекомендував до першого читання проєкт закону про Бюджет-2026. Комітет пропонує уряду внести зміни у сферах оборони, освіти, охорони здоров'я, місцевих бюджетів, соціальної сфери та підтримки бізнесу.

Профільний комітет рекомендував проєкт Бюджету-2026 до першого читання: розгляд очікують 21-22 жовтня

Бюджетний комітет Ради рекомендував до першого читання проєкт закону про Бюджет-2026 року. Про це повідомила у Facebook голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа, передає УНН.

Бюджетний комітет рекомендував до І читання Бюджет-2026 року 

- повідомила глава комітету.

Також Підласа оприлюднила ключові зміни, які комітет пропонує уряду внести в проект Держбюджету (у форматі Бюджетних висновків Верховної Ради):

  •  у сфері оборони: - розглянути можливість збільшити видатки на оборону, зокрема, на зброю для ЗСУ, на забезпечення підрозділу «Альфа» СБУ та СЗР;
    • у сфері освіти: - розробити нову модель оплати праці педагогів середньої школи для того, щоб вчителі реально відчули підвищення на 50%,- вжити заходів щодо підвищення з 1 січня 2026 року (поетапно протягом року на 50%) рівня оплати праці педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти,- спрямувати 500 млн грн на забезпечення матеріально-технічної бази релокованих закладів вищої освіти з прифронтових територій;
      • у сфері охорони здоров’я:- розглянути можливість передбачити ДОДАТКОВІ кошти на закупівлю ліків для хворих на ахондроплазію та аутоімунні захворювання нервової системи і нейром'язові захворювання (додатково до 15,1 млрд грн, що вже закладено у проекті бюджету),- визначити МОЗ відповідальним за всі публічні інвестиційні проекти у сфері охорони здоров'я, передавши йому кошти на виконання таких проектів від ДУС та Національної академії медичних наук, а також збільшити кошти на такі проекти на 500 млн грн;
        • для місцевих бюджетів: - при розрахунку показників горизонтального вирівнювання на 2026 рік, використовувати чисельність наявного населення громади за даними Держстату, а кількість ВПО за даними Мінсоцу,- опрацювати питання погашення різниці в тарифах, - розглянути можливість зарахування 4% ПДФО (крім військового ПДФО) до бюджетів громад;
          • у соціальній сфері: - уряду подати законопроект про спеціальні пенсії (встановити єдині підходи щодо виходу на пенсію та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах),- збільшити видатки на забезпечення житлом ВПО;
            • для підтримки бізнесу: - щонайменше 2 млрд грн додатково спрямувати на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель,- передбачити 1 млрд грн за новим напрямом підтримки - на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу внаслідок війни,- розглянути можливість передбачити ДОДАТКОВІ кошти для надання грантів підприємцям для будівництва овоче- та картоплесховищ, для грантів ветеранам на відкриття власної справи, для часткової компенсації с/г техніки, а також додаткові кошти на підтримку с/г виробників.

              Очікуємо розгляд в залі 21-22 жовтня 

              - резюмувала Підласа.

