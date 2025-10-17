Профільний комітет дав доручення уряду розглянути підвищення зарплат військовим у бюджеті на 2026 рік
Київ • УНН
Комітет Верховної Ради з питань бюджету доручив Кабінету міністрів переглянути зарплати військовим у бік підвищення при плануванні державного бюджету на 2026 рік. Це доручення уряд може проігнорувати, оскільки деталі підвищення не вказані.
Деталі
На бюджетному комітеті провели норму, щоб дати доручення уряду переглянути (в сторону підвищення) зарплат військовим. Правка №1000 від Анни Пуртової. Поки без деталей на скільки і уряд може це доручення проігнорувати. Тож подивимось що внесуть до другого читання
Доповнення
Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
Народні депутати внесли рекордну кількість правок до проєкту Державного бюджету на 2026 рік за 19 років - 3339.
Президент України Володимир Зеленський планує просити європейських союзників про допомогу у підвищенні зарплат українським військовослужбовцям. Це відбувається на тлі скорочення видатків на зарплати військовим у проєкті Держбюджету на 2026 рік.