Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що планує звернутися до європейських союзників, щоб просити допомоги у підвищенні зарплат українським військовослужбовцям. Це робиться нібито для того, щоб зменшити загрозу зростаючої нестачі новобранців. Чи можуть військові сподіватися на збільшення виплат та скільки зараз отримують - у матеріалі УНН.

Грошове забезпечення військовослужбовців - 2025

Bloomberg повідомляє, що кампанія з мобілізації в Україні стає дедалі менш популярною серед населення. У зв'язку з цим уряд Володимира Зеленського хоче заохотити більшу кількість добровольців, пропонуючи суттєві виплати тим, хто підписує військові контракти.

Видання зазначає, що росія вже давно пропонує великі бонуси за підписання контрактів та високі зарплати, щоб кожного місяця залучати десятки тисяч людей до своєї армії, прагнучи уникнути повторення сплеску громадської тривоги, коли російський диктатор володимир путін наказав провести частковий призов через кілька місяців після початку вторгнення у 2022 році.

Варто розуміти, що збільшення виплат посилить навантаження на державний бюджет України, дефіцит якого минулого року перевищив 20% валового внутрішнього продукту на тлі величезних військових витрат. Країна, яка страждає від війни, залежить від десятків мільярдів доларів допомоги від своїх західних партнерів, які досі відкидають ідею прямого покриття військових витрат.

Зеленський сказав, що розпочав обговорення цього питання з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також з американськими посадовцями.

Витрати на зарплати військовим зменшать

Народний депутат Ярослав Железняк під час спілкування з журналістами заявив, що в проєкті Державного бюджету на 2026 рік закладають менше коштів на зарплати військових, ніж цього року.

"На зарплати військових у 2026 році планують виділити приблизно на 280 мільярдів менше, ніж у нинішньому році", - сказав Железняк.

Він додав, що скорочення торкнеться не лише закупівель озброєння, а й фінансування військовослужбовців. Деякі військовослужбовці й надалі отримуватимуть низьку заробітну плату. Нардеп додав, що зараз для покриття дефіциту бюджету ведуться переговори з ЄС.

Скільки зараз отримують військовослужбовці

На першу частину зарплати впливає звання і рід військ військовослужбовця. Що вища посада, то більші виплати. Наприклад, оклад рекрута становить близько 20 тисяч гривень, на відміну від 10 тисяч у 2022 році. Найбільші базові оклади у командирів та їхніх заступників – вони коливаються від 50 до 60 тисяч гривень.

Надбавки до зарплати можуть змінюватися залежно від того, де військовослужбовець несе службу.

Чим ближче до лінії фронту служить військовий, то більші бойові виплати. Солдатам, які виконують завдання згідно з бойовими наказами, платять 30 тисяч гривень надбавки до окладу. Стільки ж платять тим, хто розміновує території. Військовослужбовцям, які виконують завдання у штабах і командуванні, керують підрозділами, доплачують 50 тисяч гривень.

Якщо військовий перебуває на передовій, то отримує доплату 70 тисяч гривень. А зарплата 100 тисяч гривень у військових нараховується тим, хто безпосередньо бере участь у бойових діях.

Підвищення заробітної плати військовим

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народний депутат Олександр Федієнко в коментарі УНН повідомив, що наразі у лавах Збройних сил України перебуває від 800 тисяч до одного мільйона військових. З-поміж них до 200 тисяч знаходяться на лінії бойового зіткнення. Підвищення зарплат всім цим людям може вдарити по економіці.

Станом на сьогодні ми проводимо консультації, як профільний комітет, з приводу підвищення зарплатні, але тут питання в чисельності армії. Є дані – хтось говорить мільйон, хтось 800 тисяч. Це те, що є у відкритих засобах масової інформації. Також важливо, скільки військовослужбовців перебувають у зоні ведення бойових дій безпосередньо на передовій. З відкритих джерел кажуть 100-200 тисяч. Якщо піднімати зарплату всім, то чи витримає це наша економіка? - пояснив Федієнко.

Федієнко звернув увагу, що наразі існує гостра проблема щодо того, де брати гроші для підвищення зарплат військовим. Він уточнив, що партнери України саме на такі потреби грошей не дають.

Гроші треба десь брати. Партнери нам ці гроші по факту не дають на війну, а на всякі економічні речі і так далі. Наша економіка в скрутному становищі і немає ознак того, щоб вона покращилася. Тому залишається основне питання: де взяти гроші? - підкреслив нардеп.

Надбавки військовим

Також, за словами Федієнка, зараз грошові надходження військовим становлять від 150 до 250 тисяч гривень. При цьому це не є зарплата – ідеться про різноманітні надбавки. У цьому контексті постає питання, як мають відрізнятися надбавки військових на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) і тих, які наразі перебувають в тилу.

"Я завжди запитую військових на лінії бойового зіткнення: чи влаштовує вас ваша заробітна плата? Точніше, це не зарплата, це надбавки – від 150 до 250 тисяч гривень. Це реальні кейси, які я зустрічав, реально спілкуючись з хлопцями з особового складу. Підняти зарплату не проблема – питання: де взяти гроші. І чи витримає економіка. І питання справедливості: як щодо військових, які не хочуть їхати на війну, але вважають себе воюючими військовими?", - додав Федієнко.

Нарахування надбавок для військових

Нардеп також підкреслив, що виходом з ситуації може бути дотримання бонусної системи на користь військових, які перебувають на ЛБЗ. Досягти цього балансу можна з урахуванням бюджету.

"Ми повинні витримати баланс. Ідеться не про заробітну плату, а про бонусну систему, яка розподілена на користь тих військових, які безпосередньо воюють. І можливо, цього балансу, з урахуванням бюджету, вистачить, щоб покрити витрати на них", - пояснив Федієнко.

Він також додав, що окрім підвищення зарплат військовим не варто забувати про компенсації для родин полеглих воїнів. Це також значні суми, які треба десь відшукати.

"Ніхто, до речі, не каже про загиблих, родичам яких треба 15 мільйонів віддавати. Де взяти такі гроші? Усіх цікавлять зарплати військових, і мало хто каже про загиблих. А вони є. Менше, ніж у росіян, але вони є", - зазначив Олександр Федієнко.

Загроза для фінансування військових видатків

При цьому нардеп висловив припущення, що, попри складну ситуацію, фінансування військових видатків не перебуває під загрозою, і говорити про кризу в цьому напрямку немає підстав.

Що стосується побоювань, що фінансування військових видатків взагалі перебуває під загрозою, то з того, що я бачу у бюджетному комітеті, – я такого там не чув. Такої кризи в нас зараз немає - підсумував нардеп.

