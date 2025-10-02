$41.220.08
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Сили оборони розсікли "Добропільський виступ" і просунулися до 1400 м - Сирський
На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
"Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми": політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
Затримок зарплат військовим бути не може: Підласа розповіла, як Кабмін вирішує проблему

Київ

Київ • УНН

Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа повідомила, що затримок зарплат військовим не може бути. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП.

Затримок зарплат військовим бути не може: Підласа розповіла, як Кабмін вирішує проблему

Затримки зарплат військовим не може бути, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики – ред.). Про це повідомила у Facebook голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа, передає УНН.

Деталі

Також вона розповіла про інші ключові моменти щодо змін до Державного бюджету України на 2025 рік:

  • є потреба збільшити видатки державного бюджету на оборону на суму близько 300 млрд гривень;
    • міністерство фінансів готує законопроект і зареєструє його в перших числах жовтня;
      • ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби. За словами Підласи, прогноз є позитивним;
        • законопроект треба проголосувати в цілому до 1 листопада.

          Нагадаємо

          Міністерство оборони України оновило порядок виплати одноразової допомоги сім'ям загиблих воїнів. Загальний розмір допомоги залишається незмінним - 15 млн гривень, водночас 12 млн гривень виплачуватимуться поетапно впродовж 80 місяців.

          Євген Устименко

