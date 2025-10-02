Затримок зарплат військовим бути не може: Підласа розповіла, як Кабмін вирішує проблему
Голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа повідомила, що затримок зарплат військовим не може бути. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП.
Затримки зарплат військовим не може бути, тому що для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд залучає гроші від розміщення ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики – ред.). Про це повідомила у Facebook голова Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолана Підласа, передає УНН.
Деталі
Також вона розповіла про інші ключові моменти щодо змін до Державного бюджету України на 2025 рік:
- є потреба збільшити видатки державного бюджету на оборону на суму близько 300 млрд гривень;
- міністерство фінансів готує законопроект і зареєструє його в перших числах жовтня;
- ці зміни стануть можливими тоді, коли Єврокомісія остаточно погодить можливість використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби. За словами Підласи, прогноз є позитивним;
- законопроект треба проголосувати в цілому до 1 листопада.
