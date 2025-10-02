Задержек зарплат военным быть не может: Пидласа рассказала, как Кабмин решает проблему
Киев • УНН
Глава Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа сообщила, что задержек зарплат военным быть не может. Для покрытия временных разрывов ликвидности правительство привлекает деньги от размещения ОВГЗ.
Детали
Также она рассказала о других ключевых моментах относительно изменений в Государственный бюджет Украины на 2025 год:
- есть потребность увеличить расходы государственного бюджета на оборону на сумму около 300 млрд гривен;
- министерство финансов готовит законопроект и зарегистрирует его в первых числах октября;
- эти изменения станут возможными тогда, когда Еврокомиссия окончательно согласует возможность использования 6 млрд евро ERA Loans на операционные военные нужды. По словам Пидласы, прогноз является положительным;
- законопроект нужно проголосовать в целом до 1 ноября.
Напомним
Министерство обороны Украины обновило порядок выплаты единовременной помощи семьям погибших воинов. Общий размер помощи остается неизменным - 15 млн гривен, при этом 12 млн гривен будут выплачиваться поэтапно в течение 80 месяцев.