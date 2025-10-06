Уряд до кінця року планує спрямувати на оборону ще понад 320 млрд гривень: основне джерело фінансування - кошти від ЄС

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Держбюджету-2025, якими планує до кінця року спрямувати додатково 324,7 млрд гривень. Основне джерело фінансування збільшених видатків - кошти від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, а також скорочення непріоритетних видатків. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

До кінця року на оборону спрямуємо додатково 324,7 млрд гривень - сьогодні уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025. Із 324,7 млрд гривень понад 310 млрд гривень отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд гривень - Міністерство оборони

Зокрема, кошти планується направити:

Основне джерело фінансування збільшених видатків - це 6 млрд євро (294,3 млрд гривень) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Також майже 30 млрд гривень маємо додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи