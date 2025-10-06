$41.230.05
Уряд до кінця року планує спрямувати на оборону ще понад 320 млрд гривень: основне джерело фінансування - кошти від ЄС

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Кабінет міністрів України ухвалив зміни до Держбюджету-2025, спрямувавши додатково 324,7 млрд гривень на оборону до кінця року. Основне джерело фінансування – кошти від ЄС та скорочення непріоритетних видатків.

Уряд до кінця року планує спрямувати на оборону ще понад 320 млрд гривень: основне джерело фінансування - кошти від ЄС

Кабінет міністрів ухвалив зміни до Держбюджету-2025, якими планує до кінця року спрямувати додатково 324,7 млрд гривень. Основне джерело фінансування збільшених видатків - кошти від ЄС у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, а також скорочення непріоритетних видатків. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

До кінця року на оборону спрямуємо додатково 324,7 млрд гривень - сьогодні уряд ухвалив зміни до Держбюджету-2025. Із 324,7 млрд гривень понад 310 млрд гривень отримає загальний фонд, з них понад 301 млрд гривень - Міністерство оборони

 - повідомила Свириденко.

Зокрема, кошти планується направити:

  • 202 млрд гривень - на грошове забезпечення військовослужбовців;
    • 100 млрд гривень - на закупівлю озброєння, передусім БПЛА усіх типів - зокрема FPV на оптоволокні, дронів-перехоплювачів, діпстрайк-дронів;
      • 8 млрд гривень - на інші військові видатки (військові перевезення, пальне, експлуатаційні витрати).

        Основне джерело фінансування збільшених видатків - це 6 млрд євро (294,3 млрд гривень) від Європейського Союзу у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Також майже 30 млрд гривень маємо додаткових доходів бюджету, економії на боргових виплатах і скорочення непріоритетних видатків.Отже, закупівлю дронів допоможуть профінансувати заморожені російські активи

         - додала Свириденко.

        Нагадаємо

        Народний депутат Ярослав Желєзняк повідомляв, що уряд схвалив зміни до Державного бюджету на 2025 рік, яким збільшує видатки на армію на 317 мільярдів гривень.

        Павло Башинський

        СуспільствоЕкономікаПолітика
        Міністерство оборони України
        Європейський Союз
        Ярослав Железняк
        Безпілотний літальний апарат