Правительство до конца года планирует направить на оборону еще более 320 млрд гривен: основной источник финансирования - средства от ЕС

Кабинет министров принял изменения в Госбюджет-2025, которыми планирует до конца года направить дополнительно 324,7 млрд гривен. Основной источник финансирования увеличенных расходов - средства от ЕС в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine, а также сокращение неприоритетных расходов. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

До конца года на оборону направим дополнительно 324,7 млрд гривен - сегодня правительство приняло изменения в Госбюджет-2025. Из 324,7 млрд гривен более 310 млрд гривен получит общий фонд, из них более 301 млрд гривен - Министерство обороны - сообщила Свириденко.

В частности, средства планируется направить:

202 млрд гривен - на денежное обеспечение военнослужащих;

100 млрд гривен - на закупку вооружения, прежде всего БПЛА всех типов - в частности FPV на оптоволокне, дронов-перехватчиков, дипстрайк-дронов;

8 млрд гривен - на другие военные расходы (военные перевозки, топливо, эксплуатационные расходы).

Основной источник финансирования увеличенных расходов - это 6 млрд евро (294,3 млрд гривен) от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Также почти 30 млрд гривен имеем дополнительных доходов бюджета, экономии на долговых выплатах и сокращения неприоритетных расходов. Итак, закупку дронов помогут профинансировать замороженные российские активы - добавила Свириденко.

Напомним

Народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что правительство одобрило изменения в Государственный бюджет на 2025 год, которым увеличивает расходы на армию на 317 миллиардов гривен.