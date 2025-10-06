Бюджет-2025: уряд схвалив збільшення видатків на армію на 317 млрд грн - нардеп

$41.230.05
10:30 • 4746 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 10113 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 14694 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 35281 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 23959 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 32866 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 61916 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75214 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90173 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 167623 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Популярнi новини
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 19310 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 25736 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено6 жовтня, 03:21 • 23054 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині06:37 • 15911 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 14313 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 14526 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 35280 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 167623 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 96477 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 109795 перегляди
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 56074 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 53103 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 128871 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 61585 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 63246 перегляди
Бюджет-2025: уряд схвалив збільшення видатків на армію на 317 млрд грн - нардеп

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Уряд схвалив зміни до Бюджету 2025, збільшивши видатки на 317 мільярдів гривень, переважно на зарплати військовим.

Бюджет-2025: уряд схвалив збільшення видатків на армію на 317 млрд грн - нардеп

Уряд схвалив зміни до Державного бюджету на 2025 рік, яким збільшує видатки на армію на 317 мільярдів гривень, повідомив у понеділок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.

Уряд схвалив зміни до Бюджету 2025 де збільшують гроші на армію. Додатково видатки загального бюджету цього року пропонується збільшити на +317 млрд грн

- написав Железняк.

Раніше Железняк вказував, що збільшення бюджету армії - це "в першу чергу на зарплати військовим на 300 млрд грн" в 2025 році.

Нагадаємо

Перед цим нардеп, голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що затримок зарплат військовим не може бути. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд, з її слів, залучає гроші від розміщення ОВДП.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Роксолана Підласа
Ярослав Железняк