Бюджет-2025: уряд схвалив збільшення видатків на армію на 317 млрд грн - нардеп

Уряд схвалив зміни до Державного бюджету на 2025 рік, яким збільшує видатки на армію на 317 мільярдів гривень, повідомив у понеділок народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН. Уряд схвалив зміни до Бюджету 2025 де збільшують гроші на армію. Додатково видатки загального бюджету цього року пропонується збільшити на +317 млрд грн - написав Железняк. Раніше Железняк вказував, що збільшення бюджету армії - це "в першу чергу на зарплати військовим на 300 млрд грн" в 2025 році. Нагадаємо Перед цим нардеп, голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа повідомила, що затримок зарплат військовим не може бути. Для покриття тимчасових розривів ліквідності уряд, з її слів, залучає гроші від розміщення ОВДП. Непокрита потреба в зовнішній допомозі наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік - голова бюджетного комітету